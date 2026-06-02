NAJLEPŠI VIKEND U GRADU UNICREDIT BANK WINE GARDEN 6. I 7. JUNA U JEVREMOVCU DVA DANA DEGUSTACIJA, MUZIKE I LETNJE ATMOSFERE U BOTANIČKOJ BAŠTI

Početak juna u Beogradu i ove godine biće u znaku vina i uživanja na otvorenom. Manifestacija UniCredit Bank Wine Garden, koja će biti održana 6. i 7. juna od 14 do 21 čas u Botaničkoj bašti "Jevremovac", vraća se sa osmom edicijom i programom koji spaja vinsku kulturu, gastronomiju i muziku u jedinstvenom gradskom ambijentu.

Tokom vikenda, posetioci će imati priliku da otkriju bogatu selekciju vina domaćih vinarija,etiketa iz regiona i izabranih gostujućih proizvođača iz sveta. Besplatne degustacije omogućićeposetiocima da istraže širok spektar vinskih stilova, bez obzira da li tek otkrivaju svet vina ili gaveć dobro poznaju.

Pored vinskog programa, posetioce očekuje i pažljivo osmišljena gastro ponuda koja pratirazličite stilove vina, kao i muzički sadržaj raspoređen u više zona unutar bašte. Tokom dana ivečeri smenjivaće se nastupi pop i rok bendova, intimniji džez i bluz, ali i gudački setovi,stvarajući atmosferu u kojoj svako može da pronađe svoj ritam.

UniCredit Bank Wine Garden se tokom prethodnih godina pozicionirao kao jedan od najprepoznatljivijih i omiljenih vinskih događaja u regionu, zahvaljujući spoju pažljivo odabranih izlagača, autentičnog ambijenta i koncepta koji vino približava širokoj publici na neposredan i savremen način.

Ulaznice po ceni od 2.500 dinara po danu su dostupne na online platformi tickets.rs. Svaki posetilac na ulazu dobija vinsku čašu, a zbog tradicionalno velikog interesovanja organizatori preporučuju da se karte obezbede na vreme.

Više informacija o programu i izlagačima dostupno je na sajtu winegarden.rs, kao i na zvaničnimnalozima manifestacije na mrežama Instagram i Facebook .

Autor: S.M.