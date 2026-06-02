AKTUELNO

Extra

NAJLEPŠI VIKEND U GRADU UNICREDIT BANK WINE GARDEN 6. I 7. JUNA U JEVREMOVCU DVA DANA DEGUSTACIJA, MUZIKE I LETNJE ATMOSFERE U BOTANIČKOJ BAŠTI

Izvor: Pink.rs, Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura ||

Početak juna u Beogradu i ove godine biće u znaku vina i uživanja na otvorenom. Manifestacija UniCredit Bank Wine Garden, koja će biti održana 6. i 7. juna od 14 do 21 čas u Botaničkoj bašti "Jevremovac", vraća se sa osmom edicijom i programom koji spaja vinsku kulturu, gastronomiju i muziku u jedinstvenom gradskom ambijentu.

Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura

Tokom vikenda, posetioci će imati priliku da otkriju bogatu selekciju vina domaćih vinarija,etiketa iz regiona i izabranih gostujućih proizvođača iz sveta. Besplatne degustacije omogućićeposetiocima da istraže širok spektar vinskih stilova, bez obzira da li tek otkrivaju svet vina ili gaveć dobro poznaju.

Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura

Pored vinskog programa, posetioce očekuje i pažljivo osmišljena gastro ponuda koja pratirazličite stilove vina, kao i muzički sadržaj raspoređen u više zona unutar bašte. Tokom dana ivečeri smenjivaće se nastupi pop i rok bendova, intimniji džez i bluz, ali i gudački setovi,stvarajući atmosferu u kojoj svako može da pronađe svoj ritam.

Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura

UniCredit Bank Wine Garden se tokom prethodnih godina pozicionirao kao jedan od najprepoznatljivijih i omiljenih vinskih događaja u regionu, zahvaljujući spoju pažljivo odabranih izlagača, autentičnog ambijenta i koncepta koji vino približava širokoj publici na neposredan i savremen način.

Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura

Ulaznice po ceni od 2.500 dinara po danu su dostupne na online platformi tickets.rs. Svaki posetilac na ulazu dobija vinsku čašu, a zbog tradicionalno velikog interesovanja organizatori preporučuju da se karte obezbede na vreme.

Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura

Više informacija o programu i izlagačima dostupno je na sajtu winegarden.rs, kao i na zvaničnimnalozima manifestacije na mrežama Instagram i Facebook .

Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura

Foto: ustupljene fotografije/ Ivana Čutura

Autor: S.M.

#Botanička bašta

#Jevremovac

#UniCredit Bank Wine Garden

#Vino

#vikend

POVEZANE VESTI

Društvo

U VINU JE ISTINA, A U BOTANIČKOJ BAŠTI MAGIJA 7. I 8. JUNA NA MANIFESTACIJI 'UNICREDIT BANK WINE GARDEN'

Extra

UNICREDIT BANK WINE GARDEN 6. I 7. juna u Botaničkoj bašti 'Jevremovac' bogata ponuda različitih vinskih stilova iz zemlje, regiona i sveta

Extra

ZA VIKEND VINSKI SPEKTAKL U BOTANIČKOJ BAŠTI

Društvo

WINE GARDEN 2024, Botanička bašta 1. i 2. jun! MANIFESTACIJA ZA KOJU SE SVAKE GODINE TRAŽI KARTA VIŠE

Extra

U vinu je istina, a u Botaničkoj bašti magija 7. i 8. juna na manifestaciji WINE GARDEN

Extra

PRAZNIK DŽEZ MUZIKE 6. I 7. JULA U BOTANIČKOJ BAŠTI! 18 koncerata na više scena – Vlatko Stefanovski, Vasil Hadžimanov, Rambo Amadeus i mnogi drugi