MAJA MILINKOVIĆ DONOSI 'MOJE' – INTIMNU HIMNU PRIHVATANJA I SNAGE! Novi singl i video spot najavljuju album Fadolinka 3.0 i donose snažniji spoj orijentalnog zvuka, fada i sevdaha

Maja Milinković predstavlja novi singl i video spot 'Moje', autorsku pesmu koja najavljuje njen novi album Fadolinka 3.0 i nastavlja prepoznatljivi umetnički izraz između portugalskog fada i bosanske sevdalinke.

'Moje' je duboko lična i introspektivna pesma koja ne govori o odnosu s drugima, već o odnosu sa samim sobom, o prostoru između gubitka i prihvatanja, gde se rađa unutrašnja snaga.

- Ova pesma nije o tome da nešto ili nekoga zadržim. Ona je o tome da priznajem sve što je bilo i kažem: i to je moje - poručuje Maja Milinković.

Ovaj put, uz prepoznatljivu emotivnu dubinu, pesma donosi i izraženiji orijentalni zvuk, stvarajući spoj starog i novog — nasleđa i savremenog izraza, tradicije i lične interpretacije.

Stih 'Moje je i ovo što je prazno…' nosi centralnu ideju pesme – prihvatanje svega što jesmo, uključujući i ono što boli, odlazi ili ostaje neizrečeno.

Video spot prati emocionalni tok pesme kroz simboliku svetla, dima i zemlje, stvarajući atmosferu između stvarnosti, sećanja i unutrašnjeg sveta.

Maja Milinković je jedna od najprepoznatljivijih vokalnih umetnica regiona, poznata po spoju portugalskog fada i bosanske sevdalinke kroz autorski koncept Fadolinka. Njena muzika prepoznata je po dubini emocije, autentičnosti i jedinstvenom umetničkom izrazu, a projekti ostvaruju značajan regionalni i međunarodni odjek.

Autor: S.M.