Maja Milinković predstavlja novi singl i video spot 'Moje', autorsku pesmu koja najavljuje njen novi album Fadolinka 3.0 i nastavlja prepoznatljivi umetnički izraz između portugalskog fada i bosanske sevdalinke.
'Moje' je duboko lična i introspektivna pesma koja ne govori o odnosu s drugima, već o odnosu sa samim sobom, o prostoru između gubitka i prihvatanja, gde se rađa unutrašnja snaga.
- Ova pesma nije o tome da nešto ili nekoga zadržim. Ona je o tome da priznajem sve što je bilo i kažem: i to je moje - poručuje Maja Milinković.
Ovaj put, uz prepoznatljivu emotivnu dubinu, pesma donosi i izraženiji orijentalni zvuk, stvarajući spoj starog i novog — nasleđa i savremenog izraza, tradicije i lične interpretacije.
Stih 'Moje je i ovo što je prazno…' nosi centralnu ideju pesme – prihvatanje svega što jesmo, uključujući i ono što boli, odlazi ili ostaje neizrečeno.
Video spot prati emocionalni tok pesme kroz simboliku svetla, dima i zemlje, stvarajući atmosferu između stvarnosti, sećanja i unutrašnjeg sveta.
Maja Milinković je jedna od najprepoznatljivijih vokalnih umetnica regiona, poznata po spoju portugalskog fada i bosanske sevdalinke kroz autorski koncept Fadolinka. Njena muzika prepoznata je po dubini emocije, autentičnosti i jedinstvenom umetničkom izrazu, a projekti ostvaruju značajan regionalni i međunarodni odjek.
Autor: S.M.