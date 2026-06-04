SUSRET NIKA KEJVA I MOBIJA NA KALEMEGDANU ISPOVEST OBJEKTIVA NEMANJE ĐORĐEVIĆA

U sredu, 10. juna u 19 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu biće otvorena izložba fotografija Nemanje Đorđevića, posvećena svetskim muzičkim zvezdama Niku Kejvu i Mobiju. Ova izložba publici donosi autentičan i umetnički snažan pogled na dvojicu velikana savremene muzike, viđenih kroz objektiv autora koji već 25 godina dokumentuje regionalnu i međunarodnu muzičku scenu.

Nemanja Đorđević, rok fotograf i foto-reporter, prepoznatljiv je po dugogodišnjem dokumentovanju koncertne fotografije, rok kulture i odnosa između izvođača, publike i prostora. Kao autor brojnih samostalnih izložbi i urednik i foto-reporter muzičkog portala Balkanrock, izgradio je specifičan vizuelni jezik koji prevazilazi okvir pukog dokumentovanja i otvara prostor za dublje tumačenje muzičkog performansa.

Kako ističe istoričarka umetnosti Marija S. Đorđević, fotografije Nemanje Đorđevića otkrivaju ritam pokreta, psihološku složenost izvođača i intenzitet odnosa sa publikom. Upravo zato ova izložba nije samo susret sa poznatim muzičkim imenima, već i prilika da se sagleda snaga koncertne fotografije kao umetničkog medija koji pamti energiju, emociju i ovekovečuje scenske trenutke.

Izložba na Kalemegdanu pruža jedinstvenu priliku za susret publike sa radovima koji na upečatljiv način spajaju muziku, fotografiju i savremenu vizuelnu kulturu, a energiju Mobija i Nika Kejva će moći uživo da osete 21. jula i 7. avgusta u Donjem gradu Kalemegdana.

Autor: Pink.rs