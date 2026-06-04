AKTUELNO

Extra

SUSRET NIKA KEJVA I MOBIJA NA KALEMEGDANU ISPOVEST OBJEKTIVA NEMANJE ĐORĐEVIĆA

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Nemanja Đorđević/Adam Drvenica ||

U sredu, 10. juna u 19 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu biće otvorena izložba fotografija Nemanje Đorđevića, posvećena svetskim muzičkim zvezdama Niku Kejvu i Mobiju. Ova izložba publici donosi autentičan i umetnički snažan pogled na dvojicu velikana savremene muzike, viđenih kroz objektiv autora koji već 25 godina dokumentuje regionalnu i međunarodnu muzičku scenu.

Nemanja Đorđević, rok fotograf i foto-reporter, prepoznatljiv je po dugogodišnjem dokumentovanju koncertne fotografije, rok kulture i odnosa između izvođača, publike i prostora. Kao autor brojnih samostalnih izložbi i urednik i foto-reporter muzičkog portala Balkanrock, izgradio je specifičan vizuelni jezik koji prevazilazi okvir pukog dokumentovanja i otvara prostor za dublje tumačenje muzičkog performansa.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević/Adam Drvenica

Kako ističe istoričarka umetnosti Marija S. Đorđević, fotografije Nemanje Đorđevića otkrivaju ritam pokreta, psihološku složenost izvođača i intenzitet odnosa sa publikom. Upravo zato ova izložba nije samo susret sa poznatim muzičkim imenima, već i prilika da se sagleda snaga koncertne fotografije kao umetničkog medija koji pamti energiju, emociju i ovekovečuje scenske trenutke.

Foto: Foto/Nemanja Đorđević/Adam Drvenica

Izložba na Kalemegdanu pruža jedinstvenu priliku za susret publike sa radovima koji na upečatljiv način spajaju muziku, fotografiju i savremenu vizuelnu kulturu, a energiju Mobija i Nika Kejva će moći uživo da osete 21. jula i 7. avgusta u Donjem gradu Kalemegdana.

Autor: Pink.rs

#Izložba

#Kalemegdan

#Mobi

#Nemanja Đorđević

#Nik Kejv

POVEZANE VESTI

Extra

'DANI NIKOLE TESLE': Međunarodna postavka slika, skulptura, karikatura, kolaža, instalacija, mozaika

Extra

Izložba 'Vodnjanske štorijice' otkriva duh Vodnjana i Istre kroz strip i legendu

Beograd

Slikam radost i tako teram tamu: Izložba 'Šta ako naslikam ljubav ?' Alene Gojak

Extra

'BATA U 90 SLIKA' OD DANAS U BAJINOJ BAŠTI- Izložba fotografija posvećena legendarnom glumcu u postavljena u holu gimnazije! (FOTO)

Domaći

Tiho sam mu pevao u bolnici, kao da se nasmejao: Ovaj pevač je pred smrt posetio Halida Bešlića

Društvo

Otvorena praznična izložba 'Zanatima do tolerancije', most koji spaja umetnost, empatiju, identitet i solidarnost (FOTO)