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Umro glumac iz filma Kum: Lekari ne znaju uzrok!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Gidera je na filmskom platnu debitovao upravo u trećem nastavku kultne sage "Kum", gde je igrao telohranitelja u glumačkoj postavi koju su činili Al Paćino, Dajan Kiton, Endi Garsija i Sofija Kopola.

Glumac Entoni Gidera, poznat po ulozi u filmu "Kum 3", preminuo je u 65. godini, tri nedelje nakon što mu je srce iznenada stalo iz za sada nepoznatih razloga.

Gidera je na filmskom platnu debitovao upravo u trećem nastavku kultne sage "Kum", gde je igrao telohranitelja u glumačkoj postavi koju su činili Al Paćino, Dajan Kiton, Endi Garsija i Sofija Kopola.

Njegova supruga Valeri otkrila je da je 11. maja glumcu iznenada stalo srce i da se srušio u dnevnoj sobi njihovog doma u južnoj Kaliforniji.

Prema njenim rečima, Gidera je hitno prebačen u bolnicu i priključen na aparate za održavanje života, na kojima je ostao naredne tri nedelje.

Poštujući njegovu ranije izraženu želju, porodica je potom donela odluku da bude isključen sa aparata i vraćen kući kako bi poslednje dane proveo u porodičnom okruženju.

Preminuo je u subotu, a prema navodima njegove supruge, lekari do danas nisu uspeli da utvrde zbog čega je njegovo srce iznenada otkazalo.

Rođen 1961. godine u San Francisku, Gidera je uspeo da se probije u Holivudu pre nego što je napunio 30 godina, zahvaljujući ulozi telohranitelja u filmu koji je 1990. režirao Frensis Ford Kopola.

Njegov lik bio je zadužen za zaštitu mafijaša u usponu Vinsenta Manćinija, kog je igrao Endi Garsija. U filmu, Vinsent ulazi u ljubavnu vezu sa svojom rođakom Meri Korleone, koju je tumačila Sofija Kopola, ćerkom Majkla i Kej Korleone, likova koje su igrali Al Paćino i Dajan Kiton.

Autor: A.A.

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