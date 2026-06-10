Princ Vilijam svaki dan jede isto za doručak: Samo ovo stavlja na tanjir!

Mnogi bi očekivali da budući britanski kralj dan započinje raskošnim doručkom.

Mnogi bi očekivali da budući britanski kralj dan započinje raskošnim doručkom, no omiljeni jutarnji obrok princa Vilijama iznenađujuće je jednostavan i lako dostupan većini ljudi.

Princ od Velsa , naime, svakog jutra bira isti doručak: dva jaja, tost od celovitih žitarica s puterom, čašu soka od jabuke i šoljicu čaja, piše Mirror.

Iako bi se takav obrok nekome mogao učiniti skromnim za člana kraljevske porodice, stručnjaci ističu da je reč o dobro izbalansiranom obroku koji obezbeđuje dovoljno energije za početak dana. Kombinacija proteina, ugljenih hidrata i vitamina pridonosi osećaju sitosti i održavanju koncentracije tokom jutra.

Pojedinosti o Vilijamovim prehrambenim navikama otkrivene su tokom njegove posete društvenom vrtu u Kornvolu 2022. godine. Tada je ispunjavao upitnik o ishrani i, kako navodi CornwallLive, priznao šta se redovno nalazi na njegovom stolu za doručak.

Zašto je ovaj doručak dobar izbor?

Vilijamov jutarnji obrok donosi niz prehrambenih koristi. Jaja su izvrstan izvor kvalitetnih proteina te sadrže esencijalne aminokiseline važne za obnovu i održavanje mišića. Prema smernicama britanskog NHS-a, proteini su jedan od temelja uravnotežene ishrane te imaju važnu ulogu u rastu i obnovi telesnih tkiva.

Tost od celovitih žitarica bogat je vlaknima koja pridonose zdravlju probavnog sistema i duže održavaju osećaj sitosti. Sok od jabuke, s druge strane, sadrži vitamin C i prirodne biljne spojeve poznate kao polifenoli.

Šta kažu stručnjaci?

Registrovana nutricionistkinja Šarlot Faur Grin za časopis HELLO! objasnila je da polifenoli deluju kao antioksidansi koji štite ćelije od oksidativnog stresa te mogu pomoći u usporavanju procesa starenja. Dodala je i da mutni sok od jabuke sadrži više prirodnih polifenola jer zadržava veći deo voćne pulpe.

Osim što pridonosi hidrataciji organizma, vitamin C ima važnu ulogu u odgovoru tela na stres. Prema rčima nutricioniste, pomaže u regulaciji kortizola i podržava normalan rad nadbubrežnih žlezda.

Jednostavan doručak kakav biraju milioni

Deo privlačnosti ovog doručka leži upravo u njegovoj jednostavnosti. Zbog toga se Vilijamove prehrambene navike čine mnogo bližima svakodnevici prosečnih građana nego što bi mnogi očekivali od člana kraljevske porodice.

Vilijam nije jedini koji neguje jednostavne prehrambene navike. Poznato je da princeza Kejt dan često započinje ovsenom kašom, a i drugi članovi kraljevske porodice navodno prednost daju jednostavnim, hranljivim obrocima.

Za one koji žele slediti primer budućeg kralja, njegova jutarnja rutina pokazuje da zdrav doručak ne mora uključivati skupe sastojke ni komplikovane recepte. Ponekad su sasvim dovoljni nekoliko jaja, kriška tosta i šoljica čaja.

Autor: Jovana Nerić