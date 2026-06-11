U SUSRET VELIKIM KONCERTIMA NA KALEMEGDANU OTVORENA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA NIKA KEJVA I MOBIJA

Na Savskom šetalištu na Kalemegdanu, u organizaciji Charm Music-a, otvorena je izložba fotografija Nemanje Đorđevića posvećena svetskim muzičkim zvezdama Niku Kejvu i Mobiju.

Postavka će trajati do 20. juna, a posetiocima donosi autentičan i umetnički snažan pogled na dvojicu velikana savremene muzike, koji će se posle mnogo godina ponovo sresti sa beogradskom publikom u Donjem gradu Kalemegdana. Mobi će, posle 15 godina, nastupiti 21. jula, a Nik Kejv sa svojim bendom The Bad Seeds 7. avgusta.

Veliki broj prijatelja i kolega svojim prisustvom je podržao rad Nemanje Đorđevića, među kojima su bili i Branko Rosić, Brajan Rašić, Petar Janjatović, Maja Cvetković i drugi.

“Atmosfera na otvaranju govori o tome koliko su Nik Kejv i Mobi figure sa kojima se publika identifikuje i u njima prepoznaje sopstvene osećaje i stavove. Izuzetna pogodnost Kalemegdana je što nam pruža mogućnost celodnevnog izložbenog prostora, što omogućava promenu i igru svetlosti i senki izloženih fotografija. U iščekivanju koncerata, Mobija u julu i Kejva u avgustu, posetom izložbe možemo evocirati naša sećanja ali i doživeti nova, jer mi se čini da svaka nova postavka nudi nova čitanja i razumevanja onoga što pamtimo objektivom”, izjavio je Nemanja Đorđević, koji već 25 godina objektivom dokumentuje regionalnu i međunarodnu muzičku scenu.

“Na Đorđevićevim fotografijama, bliski dodiri i saosećajna, prisna komunikacija Kejva sa publikom, pokazatelji su potrage za poniznošću, svesti o malenkosti ljudskih sudbina koje traju (o)pevajući. Promišljeno kadriranje, psihološki kvaliteti portretisanih, antifonalno pevanje, zamah pokreta NIka Kejva, detalji su sa fotografija Nemanje Đorđevića, koji u dogovoru sa svojim objektivom pamti mračne ispovesti i oblikuje naše sećanje na Kejva, iskustvo ekstaze i neumitnost prolaznog”, istakla je istoričarka umetnosti Marija S. Đorđević opisujući doživljaj fotografija Nika Kejva.

Sa druge strane za izložene fotografije sa poslednjeg koncerta Mobija u Beogradu, Marija S. Đorđević ističe da poseban kvalitet ovih fotografija, svakako tehnički preciznih, emocionalno pismenih, proizlazi iz osobenosti Nemanje Đorđevića kao fotografa, strpljivosti u očekivanju dobrog kadra, kao sloj prepoznavanja koji se zasniva na kontinuitetu posmatranja. “Zastoji na sceni, (širom) zatvorenih očiju, minimalni gestovi koncentracije i emocionalnog povlačenja pojavljuju se kao repetitivni motivi koji ukazuju na unutrašnji ritam izvođača, čiju privatnost Đorđević sa posebnim pijetetom uvažava”, zaključuje Marija S. Đorđević.

Nemanja Đorđević, kao urednik i foto-reporter muzičkog portala Balkanrock, izgradio je jednu od najobimnijih vizuelnih arhiva savremene balkanske rok scene. Autor je više od 30 samostalnih izložbi i učesnik brojnih međunarodnih festivalskih i galerijskih programa. Rad Nemanje Đorđevića karakteriše intenzivan, ali intiman pristup muzičkom trenutku, na granici između dokumenta i emocije, energije scene i tišine iza nje. Njegov prepoznatljiv autorski izraz zasniva se na strpljivom iščekivanju presudnog kadra i izuzetnoj senzibilnosti za atmosferu, ritam i psihološku prisutnost portretisanih ličnosti.

Autor: S.M.