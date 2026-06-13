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'ONA JE DEFINITIVNO NAJBOLJE OBUČENA ŽENA NA SVETU!' Modni kreator i stilista Lazar Ilić očaran ovom SVETSKI POZNATOM DAMOM: Njen karakter i energija su ključni! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug AP ||

Lazar Ilić, naš modni kreator i stilista sa zavidnom karijerom i iskustvom je gostujući kod voditeljke Jovane Jeremić govorio o onome u čemu je najbolji - modi.

Modni kreator Lazar Ilić ističe da se žene u Srbiji dobro obače.

- One sa tim što imaju prave magiju. Ima nešto u vazduhu, u ovom gradu, Beograd te tera da budeš najbolji. Svaka žena se, bez obzira na obaveze, uvek dobro oblači - rekao je kreator.

Foto: TV Pink Printscreen

Melanija Tramp se možda najbolje na svetu oblači, i verujem da sve dolazi iz držanja, unutrašnje enegrije, dodao je on, odgovarajući na pitanje ko se na svetu najlepše obači-

Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

- Šta god da obuče, ona to nosi sa karakterom - naveo je potom.

- ''Old money'' je pokrivalica za ljude koji nemaju stila. Mi smo to nažalost komercijalizovali. To je garderoba koja ne vrišti krojevima, fokus je na materijalu, sve je čedno, nema dekoltea, nije kratko... Drago mi je što je to malo otišlo... Ljudi ne znaju da kombinuju boje, krojeve. Izašli smo iz kiča. Živimo u miru i blagostanju, pa neka tako i ostane - nasmejao se Ilić.

Foto: TV Pink Printscreen

Važno je poštivati kodekse oblačenja, to je bonton - dodaje Ilić.

Autor: D.Bošković

#Lazar Ilić

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