SA SVOJIM UNUKOM BIO SENZACIJA NA INTERNETU: Umro najstariji influenser na svetu (VIDEO)

Anezio Fiori, poznatiji kao Deka Anezio, koji je očarao Brazil snimajući klipove sa svojim unukom Kaiom Fiorijem na TikToku, preminuo je u subotu, 13. juna, u 88. godini. Unuk je potvrdio smrt u video-snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Prema rečima Kaia Fiorija, deka Anezio je osetio slabost kod kuće u petak. Hitno je prevezen u hitnu pomoć u mestu Rinkao, gde je medicinski tim konstatovao kardiorespiratorni zastoj.

Lekari su izvršili reanimaciju, sedaciju i intubaciju, nakon čega je Anezio prebačen u bolnicu u Ararakvari. Međutim, sutradan je potvrđena njegova smrt.

Opraštajući se od dede, Kaio Fiori je izjavio:

- Slomljenog srca, ali i mirne duše. Nije otišao neostvaren. Otišao je nakon što je doživeo predivnu transformaciju.

Unuk je takođe istakao da je deka "dotakao hiljade srca i sve nas naučio o praštanju, porodici, brizi, novom početku i veri".

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Sahrana se obavlja prema rasporedu koji je odredila porodica. Misa u prisustvu tela zakazana je za nedelju (14.06.) oko 9 sati ujutru. Povorka kreće ka groblju u Rinkau u 11 sati.

Bdenje je zakazano u crkvi na Glavnom trgu u Rinkau sa početkom od 18 časova.

Priča Deka Anezia na društvenim mrežama počela je pre nego što je uopšte znao da ga snimaju. Kaio Fiori je počeo da beleži trenutke sa bakom i dekom sa jasnim ciljem.

- Moj deda i moja baka nisu važni samo meni, već celoj porodici. Za dobrobit cele porodice, pomislio sam da napravim kanal sa bakom i dekom. Snimaću video-snimke kako se šalim sa njima i, u budućnosti, svi ćemo imati lepe uspomene - rekao je ranije unuk poznatog deke.

Na dan kada je ovaj dvojac napravio svoj prvi snimak, profil na TikToku imao je svega 33 pratioca. Međutim, 2021. godine, jedan video o rakiji i lekovima postao je viralan i sve se promenilo. Za manje od 24 sata, broj pratilaca je skočio na 150 hiljada.

Anezio je imao 84 godine kada su postali popularni. Danas taj profil broji 3 miliona pratilaca, a snimci imaju više od 63 miliona lajkova.

Sam Anezio je jednom prilikom prokomentarisao ovaj uspeh.

- Zadivljen sam ovom slavom koju smo stekli, tako da smo veoma srećni - rekao je deka.

Njegova supruga, Elza Mantovaneli Fiori, takođe je bila iznenađena međunarodnim uspehom.

- Nikada to nisam mogla da zamislim. Jer to nije samo ovde u Brazilu, to je u celom svetu. Pre neki dan smo razgovarali sa jednim gospodinom iz Kanade. Čovek postane srećan jer pomisli: ’Eto, mislila sam da je svet potpuno propao, ali nije, ima još uvek mnogo dobrih ljudi na ovom Božjem svetu - objasnila je.

Autor: D.Bošković