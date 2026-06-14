Danas je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi: Evo gde možete da budete humani

Svetski dan davalaca krvi obeležava se 14. juna sa ciljem da podseti na značaj dobrovoljnog i redovnog davanja krvi. Ovogodišnji slogan "Jedna kap humanosti. Dajte krv. Spasite živote" ukazuje na to da svaki davalac može da pomogne pacijentima kojima su transfuzije neophodne tokom operacija, lečenja malignih bolesti, hitnih stanja i porođaja.

Tim povodom Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je građane da danas daju krv i uključe se u akcije organizovane u Beogradu i drugim gradovima.

Gde možete da budete humani?



Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da će, iako je nedelja, vrata Instituta biti otvorena od 9 do 14 časova. Krv će moći da se da i u transfuziološkim autobusima na Novom Beogradu ispred Immo Outlet Centra od 10 do 14 časova, kao i u Luci Beograd na Port Pizza Festivalu od 14 do 19 časova.



Akcije će biti organizovane i u Koceljevi, u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15 časova, kao i u Prnjavoru kod Šapca, u Domu kulture od 10 do 15 časova.

Institut je najavio i početak tradicionalne Letnje kampanje dobrovoljnog davanja krvi, koju već 22 godine organizuje zajedno sa Crvenim krstom Srbije. Kampanja pod sloganom "Ovog leta ostavi trag koji traje" počinje 15. juna, a trajaće do 31. avgusta. Ove godine prvi će je otvoriti Požarevac, Smederevo i Sopot.

Autor: D.Bošković