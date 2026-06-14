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'NEKA MI NEKO SLOBODNO NAPIŠE DA LI JE SRBIJA IMALA BOLJI AUTORSKI MJUZIKL, IKADA!' Željko Mitrović oduševljen 'Šećernom vodicom': Pretpremijera u 'Odeonu' bacila u senku ceo beogradski pozorišni repertoar! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom večerašnje premijere mjuzikla "Šećerna vodica", istakavši da je i sama pretpremijera bacila u senku ceo beogradski pozorišni repertoar.

Sinoć je u ''Teatru Odeon'' održana pretpremijera mjuzikla "Šećerna vodica" koji je je priča o ljubavi, odrastanju i potrebi za promenama, ispričana kroz pokret, muziku i tekst.

Deo atmosfere mogli smo da vidimo i u okviru ''Nacionalnog dnevnika'' na TV Pink, čime je najavljena večerašnja premijera.

Tim povodom, direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde nije krio svoje oduševljenje:

- Pretpremijera “Šećerne vodice” bacila u senku ceo beogradski pozorišni repertoar! Prvi brodvejski, ali autorski mjuzikl, izveden sinoć u Teatru Odeon! Večeras je premijera, želim da čestitam svim ansamblima, reditelju, kompozitoru i tehničkoj ekipi, na spektakularnoj realizaciji ovog čarobnog projekta! P.S. Ako izuzmemo licencni brodvejski program, neka mi neko slobodno napiše da li je Srbija imala bolji autorski mjuzikl, u srpskim pozorištima, ikada! - napisao je Mitrović uz video snimak koji je objavio.

Autor: D.B.

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