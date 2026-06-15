JOŠ JEDNA SPEKTAKULARNA PREMIJERA I NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE U TEATRU ODEON! Željko Mitrović nakon izvođenja 'Šećerne vodice' poručio: Imamo pravi Brodvejski mjuzikl u istoriji pozorišta! (VIDEO)

U prepunom beogradskom Teatru Odeon sinoć je održana premijera mjuzikla ''Šećerna vodica'' u režiji i adaptaciji Bojana Stojčetovića. Prema rečima producenta ovog mjuzikla, idejnog tvorca teatra i vlasnika i direktora Pink Media Group, Željka Mitrovića, reakcije publike potvrđuju da je Srbija dobila svoj, do sada, najbolji autorski mjuzikl.

Kroz muziku, pokret i emotivnu dramu predstava otvara teme identiteta, nesigurnosti i potrebe za ljubavlju i prihvatanjem.

Priča o ljubavi, odrastanju i potrebi za promenama, dočarana kroz muziku i pokrete ''Šećerna vodica'' potpuno je oduševila publiku, a Teatar Odeon zasenio je repertoar ostalih Beogradskih pozorišta, o čemu svedoči i desetominuti aplauz nakon premijernog izvođenja.

Željko Mitrović, producent ovog dela, nije krio zadovoljstvo nakon premijere.

- Videli ste reakcije, ovacije. izvukli su i mene na binu da se poklonim publici što mi je naravno bila čast ali taj aplauz i taj poklon je trajao ja mislim deset minuta. To su bile prave pravcate ovacije. Ja stvarno mislim uključujući i sve licencne programe koji su se igrali u Beograd, 'Fantom', 'Mama Mia', stvarno imamo pravi Brodvejski mjuzikl u istoriji pozorišta. Najbolji srpski autorski mjuzikl - rekao je Željko Mitrović nakon premijere.

Željko Mitrović pohvalio je i reditelja i kompozitora mjuzikla, istakavši da su 'otkinuli', kao i ceo tim koji je realizovao ovu predstavu.

- Videli ste i čuli koliko je trajao aplauz, koliko je publika oduševljena, evo izveli su me na scenu kao direktora pozorišta što mi se retko dešava. Sva zasluga pripada ovako predivnom ansamblu koji je ovo izveo i koji je publiku doveo do ushićenja- reako je Aleksandar Đaja, direkror Odeona.

- Ja moram da kažem da je lako raditi sa timom koji želi da radi koji želi da napravi nešto lepo, samo je ljubav u vazduhu, naravno ima momenata kada ja moram malo da povisim ton, da bi sve bilo kako treba- rekla je nakon premijere Katarina Ilijašević koreograf.

U centru priče nalazi se Brankica Đurić - Đura koju igra Anastasija Knežević. Ona je otkrila svoje utiske, ali i iznela reči hvale na račun Katarine Ilijašević.

Katarina je najbolji koreograf na našim prostorima, zato što ona ulaže toliko ljubavi, energije, truda, posvećenosti, pored našeg sjajnog ansambla. Ja sam presrećna zbog ove prilike i pozivam sve da dođu 23. juna od 19 i 30, tu smo.

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Radnju prate fantastične numere koje deluju kao projekcija unutrašnjeg stanja glavnog lika, Brankice, koju svi zovu Đura, pomažući publici da doživi njene strahove, nesigurnost i ranjivost. Da se radi o definitvno najboljem mjuziklu do sada u Srbiji, najbolje potvrđuju komentari publike.

- Odlično je bilo, Najbolji mjuzikl koji Srbija ima, Ovo je veličanstveno, Glumci su fantastični, Neočekivano, Predivna atmosfera - bili su samo neki od komentara publike nakon premijere.

''Šećerna vodic' je podsetnik da se sreća ne može skrojiti, već da je trijumf iskrene ljudskosti, zbog čega je ova prica izazvala nezapamćeno interesovanje, a sledeće izvođenje zakarano je za 23. jun.

- Pretpremijera “Šećerne vodice” bacila u senku ceo beogradski pozorišni repertoar! Prvi brodvejski, ali autorski mjuzikl, izveden sinoć u Teatru Odeon! Večeras je premijera, želim da čestitam svim ansamblima, reditelju,kompozitoru i tehničkoj ekipi, na spektakularnoj realizaciji ovog čarobnog projekta! P.S. Ako izuzmemo licencni brodvejski program, neka mi neko slobodno napiše da li je Srbija imala bolji autorski mjuzikl, u srpskim pozorištima, ikada! - napisao je pred premijeru mjuzikla Željko Mitrović na svom Instagram nalogu.

Kroz emotivnu priču, muziku i pokret, ovaj mjuzikl šalje snažnu poruku o prihvatanju sebe, ljubavi i važnosti da budemo viđeni baš onakvi kakvi jesmo. Nabavite svoje karte u Teatru Odeon - na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .

Autor: Jovana Nerić