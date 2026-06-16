SPEKTAKL U BETON HALI: Dupla doza džeza – Timo Lassy i Kurina sastav stižu u klub Kran!

Beogradska džez scena dobija novo, uzbudljivo poglavlje! U četvrtak, 18. juna 2026. godine, klub Kran (Karađorđeva 2-4, Beton hala) postaje epicentar vrhunskog zvuka.

Očekuje nas nezaboravno veče uz nastupe dva fantastična izvođača: finske džez senzacije Timo Lassy Trija i domaćeg Kurina sastava.

Šta vas očekuje?

Ova noć je garantovan spoj vrhunske improvizacije, urbane energije i prefinjenih nota.

Timo Lassy Trio: Poznat po moćnom tenor saksofonu, Lassy donosi zvuk koji spaja soul-džez, funk i moderni akustični džez. Njegova muzika je višeslojna, autentična i uvek pruža "više nego što očekujete".

Kurina sastav: Sa preko 15 godina iskustva i nastupima na najvećim festivalima (Exit, Sziget), ovaj bend donosi autorski izraz, savremeni pogled na džez i muziku koja, kako fanovi kažu, predstavlja "čisto kretanje" (Gyass).

Informacije o događaju

Datum i vreme: Četvrtak, 18. juna 2026, sa početkom u 20h.

Lokacija: Klub Kran, Karađorđeva 2-4, Beton hala.

Ulaznice: Dostupne preko sajta Gigstix i u knjižarama Vulkan po promotivnoj ceni od 1000 RSD.

Rezervacije: Za sve dodatne informacije i rezervacije pozovite +381 69 1000 100 (dostupno putem WhatsApp-a i Viber-a).

Ne propustite priliku da budete deo džez događaja sezone u jednom od najlepših ambijenata u gradu. Obezbedite svoje mesto na vreme i pripremite se za veče koje će uneti nove uspomene i slike za pamćenje!

Autor: D.S.