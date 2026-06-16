Evo kako je zaista skončao legendarni Tupak: Kad je oboleo od raka, jedan od saučesnika otkrio je stravičnu istinu posle 22 godine

Reper Tupak Šakur je ostavio neizbrisiv trag na hip-hop kulturu i rep muziku. Njegovi tekstovi, koje karakterišu duboke emocije uz osvrt na sve probleme u društvu dalje inspirišu nove generacije muzičara i aktivista. Njegova umetnost i tragična smrt učinili su ga simbolom borbe protiv nepravde i glasom onih koji su marginalizovani. A lik Tupaka nastavlja da žive kroz muziku, filmove i sećanja njegovih obožavalaca širom sveta već skoro 3 decenije od ubistva.

Kako je zaista ubijen?

Reper pod imenom Kif Di, pravo ime mu je Duen Kit Dejvid, kada je oboleo od karcinom, odlučio je da otkrije istinu koju je krio decenijama, posle dugogodišnje potrage za ubicom, mnoštva spekulacija i teorija zavera. Njegovo priznanje je odjeknula svuda u svetu, posebno među obožavaocima rep muzike.

Naime, Tupak Šakur je imao samo 25 godina kada je upucan u septembru 1996. godine pošto se vraćao sa borbe Majka Tajsona. Šest dana kasnije podlegao je povredama.

Dejvis, kada je dobio rak i odlučio je da progovori, imajući u vidu da zbog teške bolesti ima imunitet od krivičnog gonjenja.

U dokumentarnom filmu, Dejvis opisuje kako je sedeo na prednjem sedištu belog kadilaka iz koga je "otvorena vatra". Otkrio je da je automobilom upravljao Terens Braun, dok su Deandre Smit "Dre" i Dejvisov rođak Orlando Anderson bili na zadnjem sedištu.

"Bio sam glavni u Komptonu, diler i jedini preživeli koji vam može ispričati stvarnu priču o ubistvu Tupaka", započeo je svoju priču.

Pre samog ubistva, oni su satima tražili Tupaka jer su hteli da se osvete što je, kako kaže, pretukao jednog od njihovih članova bande. Nakon što su pokušali da ga nađu u klubu, vratili su se u auto. U sledećem trenutku videli su Tupaka u njegovom "bmw" automobilu.

"Da nije virio kroz otvoren krov, nikada ga ne bismo videli", kaže Kif, koji se uspešno oporavio nakon borbe sa teškom bolešću.

Kada su ga direktno pitali ko je otvorio vatru na njega, Dejvis je odgovorio sa osmehom:

"Moraću to da zadržim za sebe zbog uličnog kodeksa. Znam samo da su hici došli sa zadnjeg sedišta".

U policijskom izveštaju Dejvis je identifikovao njegovog rođaka Andersona kao počinioca ovog ubistva tvrdeći da se nagnuo i iz desne ruke pucao na Tupaka.

Anderson je poginuo 1998. godine u jednog drugoj puvnjavi. On je pre smrti negirao da je pucao na Tupaka.

Kako je izgledao Tupakov put do uspeha?

Rođen je 16. juna 1971. godine u Istočnom Harlemu u Njujorku, a tragično je preminuo 13. septembra 1996. godine u Las Vegasu. Odrastao je u porodici sa snažnim političkim i aktivističkim nasleđem. Njegova majka, Afeni Šakur, bila je članica Crnih Pantera, što je duboko uticalo na Tupakovu svest o socijalnoj pravdi i borbi protiv ugnjetavanja. Detinjstvo mu je bilo obeleženo nestabilnošću i siromaštvom, ali i dubokim intelektualnim i kulturnim uticajima.

Preselio se u Baltimor sa majkom gde je pohađao Baltimorsku školu za umetnost, a tamo je pokazao izuzetan talenat za glumu, poeziju i muziku. Tokom školovanja, Tupak se upoznao sa književnošću, pozorištem i klasičnom muzikom, što je značajno uticalo na njegovu kasniju umetničku karijeru.

Tupakova muzička karijera započela je početkom 1990-ih, kada se pridružio grupi "Digital Underground". Njegov debitantski solo album, "2Pacalypse Now" (1991) privukao je veliku pažnju i pokrenuo brojna pitanja. Pesme poput "Brenda's Got a Baby" i "Trapped" bavile su se temama tinejdžerske trudnoće, siromaštva i policijske brutalnosti.

Sledeći albumi, "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z." (1993) i "Me Against the World" (1995), učvrstili su njegovu poziciju u hip-hop svetu. Album "All Eyez on Me" (1996) postao je jedan od najprodavanijih rap albuma svih vremena, a pesme poput "California Love" i "How Do U Want It" postale su veliki hitovi.

Pored muzike, Tupak je bio talentovani glumac. Debitovao je u filmu "Juice" (1992), gde je tumačio glavnu ulogu, a kasnije je glumio u filmovima kao što su "Poetic Justice" (1993) sa Dženet Džekson i "Above the Rim" (1994).

Tupakov život bio je obeležen brojnim kontroverzama i sukobima sa zakonom. Bio je umešan u nekoliko sudskih procesa, uključujući optužbe za napad i seksualno zlostavljanje, za što je bio osuđen i proveo vreme u zatvoru. Takođe je bio centralna figura u rivalstvu između Istočne i Zapadne obale hip-hopa, što je dodatno pojačalo tenzije u muzičkom svetu.

Autor: D.B.