SPEKTAKL NA SENJAKU OVOG VIKENDA: Stiže Afro festival, posetioce očekuje bogat program, a najsrećniji dobijaju PUTOVANJE U MAROKO

Manifestacija posvećena afričkim kulturama u Srbiji - Afro festival biće održan ovog vikenda, odnosno 20. i 21. juna, u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu.

U saopštenju organizatora navodi se da je to najveća i najdugovečnija manifestacija, kao i da tokom dva festivalska dana publiku očekuju koncerti, plesni nastupi, radionice, predavanja, izložbe, vođenja kroz muzejske postavke, porodični programi i susreti sa umetnicima, izlagačima i predstavnicima brojnih zemalja Afrike i afričke dijaspore.

Muzički spektakl i tradicionalni ritmovi

Muzički vrhunac ovogodišnjeg festivala biće koncert grupe Les Amazones d'Afrique, koji će biti održan u nedelju, 21. juna u 14 časova u ovom muzeju na adresi Andre Nikolića 14 na Senjaku. Reč je o pan-afričkom ženskom kolektivu koji okuplja umetnice iz Malija, Benina, Burkine Faso, Obale Slonovače i Konga, koje kroz spoj tradicionalnih zapadnoafričkih ritmova, hip-hopa, trepa i elektronske muzike šalju snažne poruke o slobodi, solidarnosti i osnaživanju žena.

"Više od dve decenije Afro festival predstavlja jedinstven prostor susreta kultura, ideja i savremenog afričkog stvaralaštva", navodi se u saopštenju.

Dodaju da ovogodišnji program posebno naglašava teme održivosti, kreativnosti i kulturne razmene, povezujući umetnost, nasleđe i aktuelne društvene tokove.

Afrički bazar, gastronomska ponuda i kreativne radionice



Tokom oba dana posetioci će moći da obiđu "Afrički bazar", prodajnu izložbu umetničkih i zanatskih predmeta iz različitih delova Afrike, kao i da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi inspirisanoj ukusima Afrike, Bliskog istoka i zemalja afričke dijaspore.

Takođe, biće organizovane radionice za decu i odrasle - od vezivanja afričkih turbana, izrade kolaža od recikliranih materijala i upoznavanja sa simbolikom tradicionalnih ganskih Kente tkanina, do igranja tradicionalne društvene igre mankala, radionice arapske kaligrafije i zajedničkog oslikavanja murala inspirisanog afričkom faunom.

U muzejskoj bašti biće predstavljeni najbolji radovi sa 10. Likovnog konkursa "Impresije o Africi", uz dodelu nagrada najuspešnijim autorima. Osim toga, biće organizovan i program "Muzika nade" u organizaciji Music Art Project koji će doneti interaktivni muzički susret u kojem će publika postati aktivni učesnik kroz pesmu, pokret i ritam.

Segment "Živo nasleđe Afrike" donosi upoznavanje sa angolskom kapuerom, kizombom i plesom kugidža iz Esvatinija kroz demonstracije, nastupe i aktivno učešće publike.

Dan prijateljstva i diplomatska zajednica

Poseban deo festivala i ove godine predstavlja "Durbar - Festival festivala", dan posvećen muzici, plesu i prijateljstvu, koji okuplja afričke ambasade i diplomatsku zajednicu u Beogradu. Ovogodišnji Durbar biće održan u nedelju uz učešće ambasada Alžira, Angole, Brazila, Gane, Egipta, DR Konga, Libije, Maroka i Tunisa, kao i konzulata Gabona i Jamajke.

Inače, u okviru festivala biće upriličena i ceremonija uručenja novog predmeta muzejskoj zbirci tekstila - Udruženje srpsko-marokanskog prijateljstva doniraće izuzetan marokanski kaftan iz radionice porodice Belhejat u Fesu. Nakon ceremonije uslediće revija i prezentacija tradicionalnih kaftana i takšita, uz uvid u bogatu zanatsku baštinu Maroka.

Radionica "Re:Make Shirt Lab Africa × Serbia Redesign Workshop", realizovana u saradnji sa Beogradskom nedeljom mode, bavi se održivom modom i transformacijom tekstila kroz redizajn i ponovnu upotrebu odeće, a učesnici će imati priliku da sopstvene odevne predmete pretvore u nove, jedinstvene kreacije.

Stručna vođenja i predavanja

Tokom oba dana festivala organizovana su brojna vođenja kroz stalnu postavku i tematsku izložbu "Reci: Art – Otpad kao resurs" na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, a tura "Reci: SkulptUra" vodi posetioce kroz priču o reciklaži, umetnosti i novim skulpturama u muzejskoj bašti, dok je taktilno vođenje "Vidi, dodirni, oseti" namenjeno osobama sa oštećenjem vida i svima koji žele da umetnost dožive kroz dodir.

Na programu su i performativno predavanje umetnice Jelene Mitrović "Bocvana – 9 godina u potrazi za snom o (J)utopiji", kao i predavanje dr Marte Vidi-Behijese "Između platna i revolucije – Džamila Bent Mohamed, feminizam i alžirska nezavisnost" koje je posvećeno jednoj od ključnih figura alžirskog modernizma.

Velika nagradna igra: Putovanje u Maroko

Afro festival će i ove godine okupiti brojne prijatelje i partnere - ambasade Alžira, Angole, Demokratske Republike Kongo, Egipta, Gane, Libije, Maroka i Tunisa, kao i Brazila, zemlje sa bogatim afričkim nasleđem, te počasne konzulate Jamajke i Gabona.

Poseban trenutak ovogodišnjeg festivala biće centralno obraćanje ambasadora DR Kongo i doajena Grupe afričkih ambasadora u Srbiji Džozefa Kalale Mulambe koje će biti održano u nedelju u 12 časova u prisustvu članova diplomatskog kora i brojnih zvanica.

Festivalu će se pridružiti i Arapski kulturni centar, Društvo prijatelja Alžira, Udruženje srpsko-marokanskog prijateljstva, Poljski institut, učesnici programa "Svet u Srbiji", udruženja studenata iz Angole i Esvatinija, Beogradska nedelja mode, Sekopak, grupa Capoeira Angola, kao i brojni izlagači rukotvorina, suvenira i dizajnerskih predmeta inspirisanih afričkim kulturama.

Prijatelj festivala, turistička agencija "Disko Travel" i ove godine priprema nagrade za posetioce, među kojima se izdvaja glavna nagrada – putovanje u Maroko, koje će biti dodeljeno na završnom izvlačenju u nedelju u 16 časova.

Program Afro festivala dostupan je i na sajtu Muzeja afričke umetnosti, dok su ulaznice u prodaji na ulazu u Muzej afričke umetnosti, kao i na svim Ticket Vision prodajnim mestima i putem njihovog prodajnog sajta, a ulaz je besplatan za decu do šest godina.

Autor: D.S.