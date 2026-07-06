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RENESANSA ZAJEČARA: Ministarstvo kulture ulaže 22 miliona dinara u kulturne projekte!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Ministarstvo kulture ||

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas sa gradonačelnikom Zaječara Vladimirom Videnovićem ugovore kojima se ovom gradu dodeljuje ukupno 22 miliona dinara za važne kulturne projekte.

Kroz program „Gradovi u fokusu 2026“, Ministarstvo je opredelilo 20 miliona dinara za prvu fazu rekonstrukcije čuvene kafane „Hajduk Veljkov konak“. Ovaj prostor, koji je decenijama bio zapušten, biće pretvoren u novu gradsku galeriju, čime će postati važno kulturno čvorište Zaječara.

Foto: Ministarstvo kulture

Novi projekti za Narodni muzej

Pored ulaganja u galeriju, potpisana su i dva ugovora sa Narodnim muzejom u Zaječaru, vredna dodatna dva miliona dinara:

Arheološka iskopavanja: Nastavak istraživanja u manastiru Lapušnja.

Feliks Romulijana: Postavljanje virtuelne ture kroz vizitorski centar na ovom lokalitetu pod zaštitom Uneska.

Ministar Selaković je naglasio da je ovo tek početak, najavljujući u narednom periodu i kapitalnu rekonstrukciju Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“, što će biti najveći poduhvat od osnivanja te ustanove.

Autor: D.S.

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