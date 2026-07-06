RENESANSA ZAJEČARA: Ministarstvo kulture ulaže 22 miliona dinara u kulturne projekte!

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas sa gradonačelnikom Zaječara Vladimirom Videnovićem ugovore kojima se ovom gradu dodeljuje ukupno 22 miliona dinara za važne kulturne projekte.

Kroz program „Gradovi u fokusu 2026“, Ministarstvo je opredelilo 20 miliona dinara za prvu fazu rekonstrukcije čuvene kafane „Hajduk Veljkov konak“. Ovaj prostor, koji je decenijama bio zapušten, biće pretvoren u novu gradsku galeriju, čime će postati važno kulturno čvorište Zaječara.

Novi projekti za Narodni muzej

Pored ulaganja u galeriju, potpisana su i dva ugovora sa Narodnim muzejom u Zaječaru, vredna dodatna dva miliona dinara:

Arheološka iskopavanja: Nastavak istraživanja u manastiru Lapušnja.

Feliks Romulijana: Postavljanje virtuelne ture kroz vizitorski centar na ovom lokalitetu pod zaštitom Uneska.

Ministar Selaković je naglasio da je ovo tek početak, najavljujući u narednom periodu i kapitalnu rekonstrukciju Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“, što će biti najveći poduhvat od osnivanja te ustanove.



Autor: D.S.