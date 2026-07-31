Slepo mu VEROVALA, a on je IZDAO: Ime muškarca kojem je princeza Dajana ostavila deo bogatstva ŠOKIRALO SVET

Iznenadni odlazak princeze rastužio je milione, a nakon njene smrti otkriveno je da je još ranije sastavila testament, iako niko nije očekivao tako brz odlazak.

Da se nije, tako neočekivano i bolno, preselila u večnost, "kraljica srca" bi prvog dana jula slavila 65. rođendan. Da se nije razvela od Čarlsa, juče bi obeležili 35 godina braka. Da nesrećnog poslednjeg dana avgusta 1997. nije pokušavala da pobegne od paparaca kroz mračni tunel, i danas bi, u ovom 21. veku koji nije dočekala, bila najslikanija žena sveta. Umesto svega toga, princeza Dajana je postala fenomen, ikona i božanstvo, posle smrti slavljena više nego dok je bila živa, kada bi joj takav tretman daleko više značio.

Planeta se zaustavila kada ju je 31. avgusta 1997. godine poput munje obišla tužna vest da je princeza Dajana izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Parizu. Kako, zašto, ko je kriv?... Nizala su se pitanja, a na mnoga ni do danas nismo dobili odgovor. Kako vreme prolazi, sve je izvesnije da nikad i nećemo.

A ovog 29. jula svet se setio i "venčanja veka", kada je 1981, u katedrali Svetog Pavla u Londonu, izgovorila Čarlsu sudbonosno "da". Da davnih dana nisu prekršili zavete, ona bi verovatno još bila s nama i slavili bi 35 godina braka. No, šta bi bilo, kad bi bilo...

Iznenadni odlazak "narodne princeze" rastužio je milione ljudi, a nakon njene smrti otkriveno je da je još ranije sastavila testament, iako niko nije očekivao da će tako brzo stupiti na snagu. Pretpostavlja se da je oporuku napisala ubrzo nakon razvoda, finalizovanog u avgustu 1996, kada je njena imovina procenjena na više od 30 miliona dolara.

Nakon podmirenja dugova i plaćanja poreza, vrednost zaostavštine smanjila se na 17 miliona. Najveći deo pripao je sinovima, prinčevima Vilijamu i Hariju, koji su svojim nasledstvom mogli slobodno da raspolažu tek pošto su navršili 30 godina.

Lejdi Di nije zaboravila ni humanitarni rad kojem je bila veoma posvećena. Fondaciji kojom danas upravljaju njeni sinovi ostavila je 1,4 miliona dolara, a u nju su prenete i brojne vredne haljine i poznati komadi nakita, kolekcije kojima se često služe njene snaje, Kejt Midlton i Megan Markl.

Među naslednicima se našlo i 17 dece kojima je bila kuma. Njima je ostavila predmete od sentimentalne vrednosti, uključujući fotografije, umetnine i lične memorabilije koje je brižno čuvala.

No, posebnu pažnju izazvala je jedna neočekivana odluka. Naime, princeza Dajana setila se i svog dugogodišnjeg batlera Pola Barela, kojem je ostavila 70.000 dolara, u znak zahvalnosti za predani rad i prijateljstvo. Barel se kasnije našao u nemilosti Vilijama i Harija, koji su ga optužili da medijima odaje poverljive informacije o njihovoj majci, dok su knjigu koju je objavio opisali su kao "hladan i otvoren akt izdaje".

Britanski tabloidi pisali su i da je batler "prisvojio" (ukrao) oko 300 predmeta koji su pripadali Lejdi Di, u vrednosti od bar milion funti, i da ih je kasnije prodavao. Optužbama se kasnije pridružio i njen brat, erl Čarls Spenser.

Autor: Iva Besarabić