JEDAN OD NAJVAŽNIJIH SVETSKIH BENDOVA STIŽE U BEOGRAD MUZIČKA ISPOVEST NIKA KEJVA 7. AVGUSTA NA KALEMEGDANU

Prema oceni kritike i publike širom sveta Nick Cave & The Bad Seeds važe za jedan odnajvažnijih i najuzbudljivijih bendova savremene muzike na svetskoj sceni, a to će i dokazatina koncertu koji će održati 7. avgusta na Donjem gradu Kalemegdana. The Bad Seeds seširom sveta smatraju jednim od najuzbudljivijih live bendova, koji ni u petoj deceniji rada nepokazuju znakove usporavanja. Njihovi nastupi i dalje pomeraju granice, i sopstvene ipublike. pa se očekuje da će beogradski koncert biti događaj koji će se dugo pamtiti.

U Srbiji i regionu Nick Cave & The Bad Seeds su stekli kultni status, pa njihovi koncertitradicionalno privlače veliku pažnju, za šta su dokaz dve rasprodate pulske Arene 4. i 5.avgusta, a za beogradski koncert Fan pit je već rasprodat. U prodaji je ostaoograničeni broj ulaznica za Platformu i Parter, koje se mogu kupiti preko eFinity.rs.

Ulaz za publiku će biti otvoren od 18 časova, dok će Nick Cave & The Bad Seeds nascenu izaći tačno u 21 čas. Na koncertu koji će trajati preko dva sata, očekuje se višehiljada ljudi, pa organizator Charm Music apeluje na posetioce da na vreme dođu nakoncertni prostor i da poštuju bezbednosne smernice, jer će satnica striktno biti poštovana.

Publika se moli da na ulazima pripremi elektronske ili odštampane ulaznice i da pratiinstrukcije redarske službe. Na koncertni prostor nije dozvoljeno uneti: foto i videoopremu (osim mobilnih telefona), piće, hranu, staklene i plastične flaše, pirotehniku, oružje,oštre predmete, kišobrane, bicikle, trotinete, rolere, selfi štapove, životinje, laserskepokazivače, transparente, zastave, velike torbe i rančeve, kao ni druge predmete koji moguugroziti bezbednost posetilaca ili ometati održavanje koncerta. Preporučuje se dolazak beznepotrebnih stvari, a bezbednosne službe će vršiti detaljnu kontrolu na ulazima kako bidogađaj protekao bezbedno i u najboljoj atmosferi.

Publika u Srbiji pamti njihove nastupe - od rasprodate Beogradske Arene 2017. godine, donezaboravnog koncerta na Exit festivalu 2022, koji je ostao upisan kao jedan odnajemotivnijih i najimpresivnijih u istoriji festivala.

Koncert u Beogradu deo je velike evropske turneje The Wild God Tour, koja je počelaspektakularnim nastupom u dvorcu Malahide kraj Dablina. Pred desetinama hiljadaposetilaca bend je izveo gotovo trosatni koncert sa set-listom od 24 pesme, obuhvatajućiviše od četiri decenije stvaralaštva — od klasika poput “From Her to Eternity”, “Tupelo”, “RedRight Hand” i “Into My Arms” do pesama sa aktuelnog albuma Wild God, koji je bio na vrhutop-lista širom Evrope.

Tokom impresivne karijere Nick Cave & The Bad Seeds objavili su 18 studijskih albuma,učvrstivši status jednog od najuticajnijih bendova današnjice. Njihovi nastupi poznati su posirovoj energiji, emocionalnom intenzitetu i snažnoj povezanosti sa publikom, zbog čega ihkritika i fanovi već decenijama svrstavaju među najbolje live bendove na svetu.

Autor: S.M.