LETNJA SEZONA U GRČKOJ BEZBEDNA: Očekuje se 7 miliona vakcina, do juna cela zemlja imunizovana, a turisti SIGURNI

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Grčke Mario Temistokle izjavio je da će u narednih nekoliko meseci u ovu državu stići sedam miliona anti-kovid vakcina.

Granica sa Grčkom zvanično je otvorena. Do kraja maja može da se uđe samo preko graničnog prelaza iz pravca Bugarske i za ulazak je neophodna potvrda o vakcinaciji ili negativan pi-si-ar test ne stariji od 72 sata. Ono što dodatno uliva nadu za toplo i tropsko leto na grčkom primorju jeste to što je Grčka po uzoru na Izrael, ali i Srbiju, krenula sa masovnom vakcinacijom i ubrzanom imunizacijom stanovništva kako bi se zaštitili ljudski životi, ali i turistička sezona.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Grčke Mario Temistokle izjavio je da će u narednih nekoliko meseci u ovu državu stići sedam miliona anti-kovid vakcina

- Do sada je sprovedeno više od 2.530.000 vakcinacija - rekao je generalni sekretar zdravstvene zaštite Mario Temistokle tokom konferecije za medije.

Više od 1.760.000 građana Grčke vakcinisano je sa najmanje jednom dozom, što odgovara pokrivenosti populacije od 16,75 odsto, dok je 770.000 građana primilo obe doze, odnosno 7,35 odsto populacije.

Na osnovu urađenog plana imunizacije, oformljena je platforma za prijavu građana koji imaju hronične bolesti u starosti od 18 do 59 godina, dok će od 21. aprila, platforma biti otvorena tako da nastavnici i građani starosne grupe od 55 do 59 godina mogu da se prijave za imunizaciju. Od 24. aprila, građani starosti od 50 do 54 godine će moći da se prijave za imunizaciju.

Što se tiče isporuke vakcina, Temistokle je naveo da se u maju očekuje 2.150.000 doza Fajzerove vakcine, a u junu dodatnih 2.425.000 doza.

U maju se, govori on, od kompanije Moderna očekuje se 354.000, a u junu 408.000 doza. Takođe se, prema njegovim rečima, očekuje mesečna isporuka 450.000 Astra Zenekinih vakcina.

Dodatno se očekuje novih 33.600 doza vakcine "Džonson i Džonson", dok se očekuje da će je tokom maja i juna stići ukupno 1.260.000 doza.

Letnja sezona se zvanično otvara 14. maja kada će se u Grčku ulaziti i preko Makedonije. Zbog epidemiološke situacije, zabrana je trajala od 6. jula 2020. godine. Osim državljana zemalja EU, tamo će moći da putuju i ljudi iz SAD, Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela. Za ulazak će biti obavezni potvrda o vakcinaciji i negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata, a turisti neće ići ni u karantin. Svaki putnik će morati da popuni i PLF formular 24 sata pre putovanja.

U Grčkoj je pre pandemije godišnje letovalo oko milion turista iz Srbije. Tamo je trenutno i dalje na snazi policijski čas, pa je kretanje dozvoljeno od 21 do 5 sati samo do posla uz posebnu elektronsku SMS potvrdu. Postoji šest kategorija zbog kojih može da se izlazi - kod lekara, u apoteku, po prehrambene prodavnice, do banke i državne službe, rekreacija ili šetanje psa, bez automobila, samo pešaka ili biciklom. Još ne rade kafići i restorani.

Ipak, najavljeno popuštanje mera očekuje se u narednom periodu usled velikog broja imunizovanih građana. Trenutna olakšanja i smanjenje mera namenjeni su putnicima, turistima i ljudima koji u Grčkoj imaju nekretnine, a istaknuto je i da ljudi u turističkoj sezoni sigurno neće morati da sede u svom smeštaju.

- Od danas, pa do 14. maja, kako nam je rečeno, kada dođete u Grčku ne možete da izlazite iz grada u kojem imate smeštaj. To je jedna od restrikcija koja je na snazi. Restorani i kafići još uvek ne rade. Najava ministra je da će od 14. maja u stvari biti potpuno popuštanje mera u Grčkoj - navodi Seničić.