PROVEDITE SAVRŠEN ODMOR U VRNJAČKOJ BANJI I NA TARI! Očekuju vas nezaboravni dani i uživanje u luksuzu koji pružaju Zepter Hoteli

Zepter Hoteli pripremili su specijalne paket koji će Vam omogućiti da se potpuno opustite i uživate.

Bliži se Sretenje, a to znači slobodni dani i vreme za odmor, sa pordicom, prijateljima i društvom.

Zepter Hotel ima za Vas sjajnu ponudu koja se ne propušta, a možete da birate da li bi ste pre praznike proveli u Vrnjačkoj Banji ili na Tari.

ZEPTER HOTEL VRNJAČKA BANJA 4*

Iskoristite prelepe praznične dane u Zepter Hotelu u Vrnjačkoj Banji. Priuštite sebi dane za odmor i relaksaciju.

Cena uključuje:

- Smeštaj na bazi izabrane usluge: noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera),

- Gratis korišćenje sadržaja SPA & Wellness centra: unutrašnji bazen sa mineralnom vodom, sauna, jacuzzi (3h dnevno)

- Za najmladje goste organizovana radionica i animacija

- Bioskop za najmladje goste ( projekcije animiranih filmova za decu)

- Popust u „a la carte“ restoranu od -10% na a la carte menije za ručak

- Gratis korišćenje fitness centra (teretana)

- Prijava od 14h, odjava do 11h

Ponuda važi za minimalni boravak od 3 noćenja

Za goste hotela organizovane muzičke večeri, a cene kreću od 13 000 dinara.

Zepter Hotel Vrnjačka Banja smešten je u centralnom delu šetališne zone Promenada, neposredno pored Vrnjačkog parka i poznatog vrapca Gočka, i samo 50 metara od Mosta ljubavi. Nekada poznat kao hotel Zvezda, danas moderni Zepter Hotel Vrnjačka Banja prostire se na površini od 11.445 m² i sastoji se od starog i novog dela, oba potpuno renovirana. Stari deo hotela, zaštićen kao istorijski spomenik iz 1920. godine, daje posebnu istorijsku vrednost ovom prelepom objektu.

https://zepterhotelvbanja.com/package/sretenjski-paket/

Zepter Hotel Drina Bajina Bašta 2026

13-17. februar 2026.

Provedite zimski odmor u nestvarnoj prirodi Zapadne Srbije i Zepter Hotelu Drina u Bajinoj Bašti.

Trajanje ponude od 13-17.02.2026.

U cenu je uključeno:

- Noćenje u classic ili deluxe sobama na bazi noćenja sa doručkom ili polupansiona,

- Ranija prijava u hotel u skladu sa raspoloživošću od 12h, kasna odjava do 13h

- Neograničeno korišćenje teretane i saune,

- Minimalni boravak u trajanju 2 noćenja

- Wi-Fi

Cene su već od 3300 dinara, a specijalni popusti važe za decu (do 15 godina starosti)

Hotel se, sastoji od suterena, prizemlja i tri sprata. Pored 70 moderno opremljenih smeštajnih jedinica, hotel raspolaže i konferencijskom salom (kapaciteta 220 mesta), kompletno opremljenom za održavanje konferencija i seminara. Hotel raspolaže teretanom i saunom. U restoranu hotela (120 sedećih mesta) mogu se organizovati sve vrste svečanosti, a na jelovniku se nalaze najukusniji domaći i internacionalni specijaliteti pripremljeni na zdrav – Zepter način. Hotel poseduje i piceriju, kao i natkrivenu spoljašnju terasu koja izlazi direktno na glavni trg.

https://zepterhoteldrina.com/package/sretenjski-paket-na-tari/

Autor: Jovana Nerić