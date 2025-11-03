Pilav s mesom i povrćem, savršen za ručak ili večeru

Pilav je ukusno jelo s pirinčem i povrćem, omiljeno širom sveta. Lako se sprema, sastojke propržite i potom stavite u rernu, i možete ga u potpunosti prilagoditi svom ukusu.

Isprobajte različito meso i povrće i odaberite svoju omiljenu verziju, mi vam predlažemo pilav s govedinom i paprikama.

Ovo je jelo koje se priprema u velikoj posudi, za veliki broj ljudi, ali se odlično i zamrzava. U frižideru će potrajati dva dana, ali ako ga zamrznete u dobro zatvorenoj posudi nakon što se potpuno ohladi, možete ga čuvati u zamrzivaču i do tri meseca.

Sastojci:

400 grama pirinča, 400 grama govedine, 3 šargarepe, 3 crna luka, 2 crvene paprike, tri čena belog luka, kocka goveđe supe, kumin, so, biber, ulje

Priprema:

U velikoj posudi zagrejte ulje i propržite meso isečeno na kocke. Izvadite meso na tanjir, pa u istoj posudi propržite crni i beli luk, šargarepu i papriku uz malo kumina. Dodajte pirinač i pustite da se proprži dva-tri minuta, uz neprestano mešanje. Kocku rastvorite u 800 mililitara vruće vode, nalijte pirinač da ogrezne. Kuvajte ga uz povremeno dolivanje vode, po potrebi začinite solju i biberom. Kada je pirinač malo omekšao, prebacite ga u dublju posudu za pečenje, dodajte meso i zapecite u rerni najpre prekriveno folijom, a poslednjih desetak minuta otkriveno da bi se zapeklo na vrhu. Pilav je ukusan i topao, i hladan.

Autor: Zorica Lazarević