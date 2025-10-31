ITALIJANSKI SPECIJALITET KOJI ĆE ODUŠEVITI SVE KOJI GA PROBAJU: Spremite domaće taljatele u pikantnom sosu

Domaća testenina pravi se lakše nego što biste pomislili! Italijani je najčešće prave svežu za predstojeći obrok, potrebni su vam samo jaja, brašno i malkice maslinovog ulja!

Sastojci: 300 grama brašna, 3 jaja, dva čena belog luka, konzerva paradajza pelata, sušeni origano, crno vino, maslinovo ulje, tucana paprika, so, biber, parmezan

Priprema: Od jaja i brašna napravite glatko testo, zamotajte ga u providnu foliju i stavite u frižider najmanje pola sata. Testo potom razvaljajte na dva milimetra debljine, i isecite nožem na duge trake. Testeninu možete i osušiti i čuvati u dobro zatvorenoj posudi, ali ako je spremate svežu, najpre pristavite sos. Izdinstajte beli luk u malo maslinovog ulja, dodajte usitnjeni pelat, zalijte sa tri kašike crnog vina i začinite paprikom i origanom. Pustite da krčka 15 minuta na srednjoj vatri a potom obarite u posoljenoj vodi. Taljatele su gotove čim isplivaju, odmah ih pomešajte sa sosom, pobiberite i servirajte posute narendanim parmezanom.

Autor: Zorica Lazarević