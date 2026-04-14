CEO SVET JE POLUDEO ZA OVIM LETNJIM OBROKOM JER SE LAKO PRAVI: Pasta sa povrćem u bešamel sosu

Makarone sa povrćem u bešamelu su oduševile preko 30 miliona ljudi, probajte i vi.

Leti najviše volimo laganu hranu koja se brzo priprema. Umesto raznih obrok salata vi isprobajte ovaj recept. Makarone, kao i razni recepti sa testeninom nam stižu iz Italije, a oni su poznati kao veliki gurmani.

Sve što treba da uradite je da obarite makarone, proprižite povrće i onda sve to dodate u bešamel sos. Za sve to će vam trebati nekih 20 minuta. Saznajte i vi zašto je preko 30 miliona ljudi oduševljeno ovim receptom. A posle ovog fantastičnog ručka zasladite se čuvenom italijanskom poslasticom - pana kotom.

Sastojci:

makarone, 1 čen belog luka, narezana paprika, po želji količina seckana šargarepa, po želji količina, 1 kašika putera, 2 kašičice brašna, 1,5 šolja mleka, 1 kašičica tucane paprike, so, biber.

Priprema:

Skuvajte makarone i procedite. Zatim u tiganju na malo ulja propržite seckani beli luk, pa dodajte papriku, šargarepu i kukuruz. Kratko propržite i onda izvadite iz tiganja. U istom tiganju istopite puter, dodajte brašno i promešajte dobro, pa sipajte mleko. Non stop mešajte, pa kada proključa dodajte začine, opet malo krčajte, pa vratite povrće i makarone. Promešajte da se sve sjedini i još kratko krčkajte.

Autor: Pink.rs