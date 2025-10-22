AKTUELNO

KREMASTA SALATA SA MAKARONAMA: Brzinski obrok od jednostavnih sastojaka gotov za 10 minuta

Foto: Unsplash.com

Toliko je ukusna da vam nikada neće dosaditi da je jedete.

Makarone nam nude pregršt mogućnosti za pripremu različitih jela. Jedno od njih su i salate koje mogu biti zamenski obrok. Lako se prave, a kombinacija sastojaka može biti najrazličitija od mesa, suhomesnatog, preko povrća. Isprobajte i sledeću salatu, možda vam postane omiljena.

Priprema: Testeninu skuvajte pa ostavite da se ohladi. Paradajz oljuštite i očistite od semenki, pa isecite na kockice. Iseckajte sitno i kisele krastavčiće, mortadelu i šargarepu izrendajte. Sada sve ovo dodajte u činiju sa testeninom. Dodajte i tunjevinu. Promešajte, pa ubacite kukuruz.Napravite preliv tako što ćete sjediniti sve sastojke za preliv i umešati u salatu sa testeninama.

Autor: Zorica Lazarević

#makarone

#salata

#tunjevina

