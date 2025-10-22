KREMASTA SALATA SA MAKARONAMA: Brzinski obrok od jednostavnih sastojaka gotov za 10 minuta

Toliko je ukusna da vam nikada neće dosaditi da je jedete.
Makarone nam nude pregršt mogućnosti za pripremu različitih jela. Jedno od njih su i salate koje mogu biti zamenski obrok. Lako se prave, a kombinacija sastojaka može biti najrazličitija od mesa, suhomesnatog, preko povrća. Isprobajte i sledeću salatu, možda vam postane omiljena.
Priprema: Testeninu skuvajte pa ostavite da se ohladi. Paradajz oljuštite i očistite od semenki, pa isecite na kockice. Iseckajte sitno i kisele krastavčiće, mortadelu i šargarepu izrendajte. Sada sve ovo dodajte u činiju sa testeninom. Dodajte i tunjevinu. Promešajte, pa ubacite kukuruz.Napravite preliv tako što ćete sjediniti sve sastojke za preliv i umešati u salatu sa testeninama.
Autor: Zorica Lazarević