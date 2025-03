Ovaj sendvič je proglašen za najbolji na svetu: Pravi se u Parizu, a evo njegovih sastojaka

Časopis "Tajm aut" proglasio je sendvič sa šunkom i puterom u restoranu Peti Vandom u Parizu za najbolji sendvič na svetu.

"Hleb, puter i šunka - eto recepta za najbolji sendvič na svetu, navodi ovaj engleski časopis.

Parižani jedu sendviče svakog dana, bilo da je u pitanju brzi ručak pre povratka na posao ili piknik na travnjaku parka.

Ovaj sendvič u Peti Vandomu, magazin opisuje kao "umetničko delo".

Pomenuti restoran svakodnevno prodaje oko stotinu sendviča sa šunkom i puterom.

Prema rečima jednog kupca, sendvič je "i muzika za uši" kada se proba, posebno zahvaljujući hrskavom hlebu koji se "čuje kako puca".

Peti Vandom je tipični pariski restoran, koji "Tajm aut" opisuje kao "pakao za vegane i raj za ljubitelje mesa".

"Zato dolazimo ovde. Fokusirani smo na lokalne proizvode. To su osnove kuhinje: jednostavnost, ukus, kvalitet i odlična atmosfera", objašnjava kupac.

Lionel Malijer, direktor Peti Vandoma, opisuje za BFM TV kako prave sendvič.

"Puter, obilan, od vrha do dna. A ova šunka, sveže isečena... Jednostavno se pravi. A opet... Ne mogu to svi", rekao je on u šali spremajući čuvenu parisku zakusku.

Da biste probali "najbolji sendvič na svetu" navodi časopis, morate platiti šest evra u Peti Vandomu i dodaje da za tako malo para mogu da se pomirišu i osete svetla grada.

Autor: Aleksandra Aras