Žena spremila lososa u mašini za pranje sudova i sve zapanjila: Molim vas, pošaljite mi recept

Trikovi za kuvanje nisu novost, ali ono što je uradila Endži Metjus (53) predstavlja novi nivo

Britanka je bila primorana da mašinu za pranje sudova pretvori u improvizovani šporet i tako spremi ručak, a rezultat je osvanuo na društvenim mrežama.

"Pogrešan" program

Žiteljka engleskog Telforda bila je usred selidbe, a u kuhinji je imala još samo mašinu za pranje sudova, prenosi Mirror.

Endži je želela da spremi ručak, potražila je savet na Guglu, pronašla nekonvencionalne ideje i krenula u “veliku avanturu”.

Komšinica joj je pomogla i skuvala grašak, dok je Endži umotala filete lososa u foliju i ubacila ih u mašinu, ne znajući da je podešena na intenzivno čišćenje.

Mum forced to cook salmon in dishwasher and the results are scary https://t.co/neegsOwYsU pic.twitter.com/pPEPBncPCW

"Nisam očekivala da ću uspeti"

“To je više bio test, da vidim hoće li uspeti. Bila sam pod stresom u to vreme i želela sam malo smeha”, objasnila je.

Rezultat eksperimenta? Prekuvani losos, ali iznenađujuće jestiv?!

“Filet je bio prekuvan, jer nisam znala kako je mašina podešena. Ali, pojela sam ga. Nisam očekivala da će uspeti. Ako bih to ponovila, koristila bi drugi program. Priznajem, bila sam iznenađena rezultatom”, otkrila je.

So uh, I'm happy to report that cooking salmon in the dishwasher actually works, just got a tad overcooked but else I have no complaints?? LMAO pic.twitter.com/r6VdwJXObY