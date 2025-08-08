Zlata vredan trik uz koji svako testo raste kao ludo i bude mekano kao oblak – dodajte samo jedan tajni sastojak

Svako ko je pravio domaći hleb ili pecivo zna koliko je važno da testo naraste i da bude mekano.

Ako želite da vaša peciva budu savršeno vazdušasta i meka, probajte ovaj jednostavan trik sa jednim tajnim sastojkom. Reč je o sirćetu.

Kako koristiti?

Dodajte kašičicu sirćeta u testo tokom mešanja, zajedno sa ostalim tečnim sastojcima (voda, mleko, ulje). Sirće neće promeniti ukus, ali će pomoći da testo bolje naraste i da zadrži vlagu.

Zašto deluje?

Sirće deluje kao blagi konzervans i pomaže kvascu da bolje fermentiše testo. Takođe, omekšava gluten, što rezultira mekšim i ukusnijim pecivima.

Gastronom Aleksandar Petrović iz Niša objašnjava: „Sirće u testu je proverena tehnika koja se koristi u mnogim pekarama. Pomaže da testo ostane sveže i meko duže vreme.“

Još saveta za savršeno testo:

Koristite sveže kvasce i tople tečnosti za aktivaciju.

Ne preterujte sa brašnom da testo ne bi bilo teško.

Ostavite testo da se diže na toplom mestu, prekriveno krpom.

Uz ovaj mali trik, svaka vaša pita, hleb ili kifla biće pravi hit na trpezi!

Autor: S.M.