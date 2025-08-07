NIKO NE SPREMA PASULJ KAO ON: Recept Steve Karapandže oduševljava Balkance decenijama – tajna je u jednoj sitnici!

Pasulj je jelo koje većina ljudi voli, ali recept čuvenog kuvara Steve Karapandže podiže ga na potpuno novi nivo. Njegov čorbasti pasulj se decenijama smatra neprikosnovenim – i to s dobrim razlogom!
Stevo Karapandža, jedan od najpoznatijih kulinara bivše Jugoslavije, ostao je zapamćen po neponovljivim receptima koji i danas žive u domaćim kuhinjama. Njegov pasulj je pravo remek-delo ukusa, a evo i kako se sprema.
Sastojci:
450 g pasulja (tetovac ili gradištanac)
2 šargarepe
2 glavice crnog luka
1 struk praziluka
2 lovorova lista
300 g suvog mesa (krtina ili rebarca)
1 kašičica crvene mlevene paprike
1/2 kašičice mlevenog bibera
1 kašika biljnog začina
2 kašike brašna
30 ml ulja
So po ukusu
Priprema:
Pasulj se prethodno potopi u vodu preko noći. Sutradan se prokuva desetak minuta, baci se prva voda i sipa nova – po mogućstvu topla. U pasulj se dodaju sitno seckani crni luk, lovorov list, šargarepa i praziluk. Dodaje se i suvo meso, pa se sve kuva 1,5 do 2 sata.
Na kraju se pravi jednostavna zaprška od ulja, brašna i crvene paprike. Ona se dodaje u pasulj zajedno sa začinima, pa se sve još kratko prokuva.
Rezultat? Gust, bogat i savršeno začinjen čorbasti pasulj koji oduševljava već nakon prve kašike..
Autor: Dalibor Stankov