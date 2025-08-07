AKTUELNO

NIKO NE SPREMA PASULJ KAO ON: Recept Steve Karapandže oduševljava Balkance decenijama – tajna je u jednoj sitnici!

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Pasulj je jelo koje većina ljudi voli, ali recept čuvenog kuvara Steve Karapandže podiže ga na potpuno novi nivo. Njegov čorbasti pasulj se decenijama smatra neprikosnovenim – i to s dobrim razlogom!

Stevo Karapandža, jedan od najpoznatijih kulinara bivše Jugoslavije, ostao je zapamćen po neponovljivim receptima koji i danas žive u domaćim kuhinjama. Njegov pasulj je pravo remek-delo ukusa, a evo i kako se sprema.

Sastojci:

450 g pasulja (tetovac ili gradištanac)

2 šargarepe

2 glavice crnog luka

1 struk praziluka

2 lovorova lista

300 g suvog mesa (krtina ili rebarca)

1 kašičica crvene mlevene paprike

1/2 kašičice mlevenog bibera

1 kašika biljnog začina

2 kašike brašna

30 ml ulja

So po ukusu

Priprema:

Pasulj se prethodno potopi u vodu preko noći. Sutradan se prokuva desetak minuta, baci se prva voda i sipa nova – po mogućstvu topla. U pasulj se dodaju sitno seckani crni luk, lovorov list, šargarepa i praziluk. Dodaje se i suvo meso, pa se sve kuva 1,5 do 2 sata.

Na kraju se pravi jednostavna zaprška od ulja, brašna i crvene paprike. Ona se dodaje u pasulj zajedno sa začinima, pa se sve još kratko prokuva.

Rezultat? Gust, bogat i savršeno začinjen čorbasti pasulj koji oduševljava već nakon prve kašike..

Autor: Dalibor Stankov

