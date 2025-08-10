Napravite pekmez od šljiva od kog se nećete odvajati: Pravo iz bakine knjige recepata

Svi jedva čekamo da se kuhinjom ponovo raširi onaj poznati, umirujući miris domaćeg pekmeza. Za mnoge od nas, pekmez od šljiva nije samo zimnica - to je tradicija, uspomena na bakinu kuhinju, ukusi detinjstva i topline doma.

Bilo da ga mažete na krišku hleba, koristite za palačinke ili ga jedete kašikom direktno iz tegle (bez osude!), ovaj gusti, tamni dragulj domaće ostave nikada ne izlazi iz mode.

Za vas smo pripremili sjajan domaći recept za pekmez od šljiva koji bez ikakve muke može da se napravi.

Sastojci za pekmez od šljiva:

1 kg šljiva

250 g šećera

1 kesica vanilin šećera

Priprema pekmeza od šljiva:

Šljive pre svega dobro operite, isecite na polovine pa izvadite koštice. Onda odaberite odgovarajuću šerpu u kojoj ćete spremati pekmez pa stavljajte red šljivam, pa red šećera i tako sve dok ne dođete do vrha šerpe.

Kuvajte ga na umerenoj temperaturi uz povremeno mešanje, kako bi se sve sjedinilo, ali i kako bi se šećer dobro otopio i sam pekmez bio ukusniji.

Znaćete da je pekmez kuvan kad varjačom prođete kroz njega i ona ostavi trag za sobom, a ujedno se i vidi dno šerpe.

Pripremite tegle, sterilišite i stavite ih u rernu na sto stepeni. Dovoljno je da tako budu oko 15 minuta, pa vruć pekmez sipajte u tegle, zatvoriti i pokriti ćebetom ili debljim peškirom kako bi se postepeno hladilo, a ne na sobnoj temperaturi.

Čuvajte tegle na hladnom i tamnom mestu.

Autor: Iva Besarabić