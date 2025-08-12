Doručak iz detinjstva: Najbrži uštipci na 'šolje', ovako su ih naše bake pravile, ne treba ni kvasac a gotovi za tren

Ako nemate ideju šta da spremate za doručak svojim ukućanima najbrži uštipci na „šolje“ su pravo rešenje za vas.

Domaće mekike najviše volimo da jedemo na selu jer ih naše bake spreme na najbolji mogući način.

Vaši najmiliji će biti oduševljeni kada probaju najbrže uštipke bez kvasca kakve samo naše bake prave, a koji su najmekši, a slasno se tope u ustima uz jogurt, ajvar ili neki drugi namaz.

Gotovi su očas posla, a već ćete ih u nedelju opet spremiti jer će se pojesti dok trepnete

Potrebno je:

- kašičica soli

- 3 jaja

-kašičica praška za pecivo

- brašno – 3 šolje

- voda – 1 šolja

- jogurt – 1 šolja

Priprema:

Umutite jaja, pa dodajte jogurt, so, vodu.

Dodati brašno i prašak za pecivo.

U ulje, koje ne mora biti duboko, ili na mast, sipati smesu kašikom i pržiti dok ne dobiju zlatnu boju s obe strane.

Mnoge ovakvi uštipci podsećaju na detinjstvo.

Autor: Dalibor Stankov