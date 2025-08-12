Zdravlje na tanjiru: Zašto lekari OBOŽAVAJU skušu na žaru!

Lagano, zdravo i moćno za srce – skuša na žaru je pun pogodak.

Skuša je jedna od omiljenih plavoperajnih riba na mediteranskoj trpezi, a njen bogat ukus i tekstura čine je idealnim izborom za pripremu na žaru. Osim što je izuzetno ukusna, skuša je i prava riznica zdravlja.

Ova riba je bogata omega-3 masnim kiselinama koje su ključne za zdravlje srca i mozga. Lekari i nutricionisti je često preporučuju zbog sposobnosti da smanji upale, reguliše holesterol i podrži opštu vitalnost organizma. Takođe, skuša je dobar izvor proteina, vitamina B12 i selena, što dodatno doprinosi njenoj nutritivnoj vrednosti.

Priprema skuše na žaru je jednostavna i brzo gotova – prava letnja užina.

Najbolje je ribu očistiti i posoliti, a zatim je začiniti svežim limunom, maslinovim uljem, belim lukom i svežim začinskim biljem poput peršuna ili ruzmarina. Grilujte je na srednje jakoj vatri oko 4-5 minuta sa svake strane, dok ne dobije lepu, hrskavu koricu i zadrži sočnost unutra.

Skuša na žaru je idealan izbor za lagane, zdrave obroke, a može se poslužiti uz sveže salate, grilovano povrće ili jednostavan krompir. Uživajte u bogatom ukusu i svim zdravstvenim benefitima ove morske delicije!

Autor: Dalibor Stankov