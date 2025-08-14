AKTUELNO

Najbolji recept za knedle za supu: Svima uspevaju iz prve jer se ne raspadaju, a tajna je u 1 sastojku

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Savršene knedle za supu.

Uz ovaj jednostavan recept i nekoliko trikova, vaše knedle će uvek biti meke, prozračne i savršeno ukusne.

Sastojci za 4 osobe:

1 jaje

3 supene kašike pšeničnog griza

2-3 kašike ulja ili masti

1 kafena kašika začina C

na kraju uvek dodati još dodatne dve kašika griza

Priprema:

Jaja umutiti viljuškom i dodati ulje ili mast. Zatim dodati griz, ali ne prepune kašike jer na kraju uvek dodate još dve. Dodati kafenu kašičicu začina C.

U supicu koja ključa, polako spuštate kašikom knedle. Kada ih dodate sve ostavite da se krčkaju nekoliko minuta, a posle toga sklonite sa vatre i poklopite da odstoji 10-15 minuta.

Autor: A.A.

#Knedle

#Recept

#Supa

