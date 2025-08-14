Lagano letnje jelo bez mesa: Ručak za celu porodicu koji košta manje od 150 dinara

Četiri osobe mogu da se nahrane za manje od 150 dinara, a za to jelo će vam biti potrebna samo četiri sastojka.

Reč je o vrlo jednostavnom, starinskom jelu granadir maršu, koje se ponekad naziva i nasuvo sa krompirom, valjušci, grenadir marš ili granatir marš. Popularno je bilo u prošlom veku u celoj Jugoslaviji, danas se retko priprema, ali ukoliko želite brzi ručak bez mesa tokom ovih vrelih dana, predlažemo da ga pripremite jer ukus je fantastičan.

S 4 sastojka i manje od 200 dinara imate ručak za celu porodicu

Ovo tradicionalno jelo je veoma zasitno, gotovo je za manje od pola sata, a za četiri osobe biće vam potrebna sledeća količina sastojaka:

500 g krompira

250 g testenine (široki rezanci)

1 glavica crnog luka

1 kašičica slatke paprike

so i biber po ukusu

So i biber nismo uračunali u cenu, a ukupno ćete za ovo jelo potrošiti oko jednog evra (ako kupite proizvode na akciji, a oko 150 dinara po redovnoj ceni).

Za 500 g krompira potrošićete 60-ak dinara, a 250 g testenine koštaće vas oko 70 dinara. (možete i sami napraviti rezance od 500 g brašna, 1 kašičica soli, 2 jajeta i 2,5 do 3 dcl vode).

Kilogram crnog luka košta oko 90 dinara, pa će vas jedna glavica, od približno 90 g, koštati samo 10 dinara, a najmanje će vas koštati slatka paprika jer za jednu kašičicu ili otprilike 4 g potrošićete samo 5 dinara.

Po želji u jelo možete dodati i malo propržene slanine koja će dati poseban šmek ovom ručku.

Jednostavna priprema

Namirnice su jeftine, a priprema ne može biti jednostavnija. Krompir oljuštite i isecite na kockice i ostavite sa strane. Crni luk iseckati i propržiti na ulju, pa dodati iseckan krompir. Još malo pržite, pa dodajte malo vode.

Dodajte vodu dok krompir ne omekša. U međuvremenu skuvajte testeninu u drugoj posudi i dodajte je u krompir. Posolite, pobiberite i pospite paprikom, promešajte i kuvajte još malo. Uklonite sa vatre i poslužite.

Autor: A.A.