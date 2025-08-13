Najbolji recept za knedle za supu: Svima uspevaju iz prve jer se ne raspadaju, a tajna je u 1 sastojku

Savršene knedle za supu!
Uz ovaj jednostavan recept i nekoliko trikova, vaše knedle će uvek biti meke, prozračne i savršeno ukusne.
Sastojci za 4 osobe:
- 1 jaje
- 3 supene kašike pšeničnog griza
- 2-3 kašike ulja ili masti
- 1 kafena kašika začina C
- na kraju uvek dodati još dodatne dve kašika griza
Priprema:
Jaja umutiti viljuškom i dodati ulje ili mast. Zatim dodati griz, ali ne prepune kašike jer na kraju uvek dodate još dve. Dodati kafenu kašičicu začina C.
U supicu koja ključa, polako spuštate kašikom knedle. Kada ih dodate sve ostavite da se krčkaju nekoliko minuta, a posle toga sklonite sa vatre i poklopite da odstoji 10-15 minuta.
Autor: Dalibor Stankov