AKTUELNO

Lifestyle

Nikada ne biste pogodili: Tajna najlepšeg i najhrskavijeg pomfrita je u OVOM sastojku!

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Pomfrit je kod nas omiljen, pogotovo kada se jede uz roštilj. Ništa ukusnije nema nego kada ispadne savršeno hrskav.

Ne postoji osoba koja će odbiti porciju pomfrita, a ovako pripremljen krompir možete da služite kako god želite. I da jedete kao prilog uz meso, ili samo uz kečap ili majonez… Kako god da odaberete, bitno je da ga napravite kako valja. Pomfrit zlatne boje i hrskave korice dobićete ako krompir prethodno prelijte sprajtom! Ovaj gazirani sok ga čini neverovatno ukusnim.

Sastojci:

600 g krompira

1,2 l sprajta

Priprema:

Krompir oljuštite i operite, pa isecite kao za pomfrit, na deblje trake. Zatim ga stavite u posudu i prelijte sprajtom. Ostavite minut, dva, pa izvadite iz posude i obrišite ubrusom. Pecite u zagrejanom ulju.

Autor: A.A.

#Kuvanje

#Recept

#Sok

#pomfrit

#sastojak

#sprite

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Krompir prelijte ovim neobičnim sastojkom i dobićete najhrskaviji pomfrit ikada! (VIDEO)

Lifestyle

Brzinski ručak gotov za 12 minuta: Jeftino jelo kojim ćete omađijati goste

Dom, Lepota i Moda

Ubacite ovo u usisivač i cela kuća će mirisati: Koristan trik za koji mnogi ne znaju

Lifestyle

U ovom SLUČAJU LUBENICA GOJI, A EVO I KAKO DA JE JEDETE BEZ PROBLEMA: 3 stvari koje malo ko zna, a veoma su važne

Lifestyle

Peršunov list stavite u vodu sa sodom bikarbonom i desiće se magija: Trik koji svaka domaćica treba da zna

Dom, Lepota i Moda

Evo šta se desi kada stavite peršun u vodu sa sodom bikarbonom: Trik koji ćete koristiti stalno