Nikada ne biste pogodili: Tajna najlepšeg i najhrskavijeg pomfrita je u OVOM sastojku!

Pomfrit je kod nas omiljen, pogotovo kada se jede uz roštilj. Ništa ukusnije nema nego kada ispadne savršeno hrskav.

Ne postoji osoba koja će odbiti porciju pomfrita, a ovako pripremljen krompir možete da služite kako god želite. I da jedete kao prilog uz meso, ili samo uz kečap ili majonez… Kako god da odaberete, bitno je da ga napravite kako valja. Pomfrit zlatne boje i hrskave korice dobićete ako krompir prethodno prelijte sprajtom! Ovaj gazirani sok ga čini neverovatno ukusnim.

Sastojci:

600 g krompira

1,2 l sprajta

Priprema:

Krompir oljuštite i operite, pa isecite kao za pomfrit, na deblje trake. Zatim ga stavite u posudu i prelijte sprajtom. Ostavite minut, dva, pa izvadite iz posude i obrišite ubrusom. Pecite u zagrejanom ulju.

Autor: A.A.