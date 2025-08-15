Najbolji napitak za vrućinu: Nije hladna voda ni sokovi - Ovaj spasonosni napitak će vas osvežiti!

Ovaj napitak će vas najbolje osvežiti tokom paklenih vrućina.
Kada želimo da se osvežimo, često uzimamo super hladnu vodu, ali to nije najbolje rešenje. Pored toga, ovih dana treba izbegavati previše kafe i alkohola.
Telo će najbolje iskoristiti vodu sobne temperature, pa je bolje piti je, a ne onu iz frižidera. Naime, ovo je jedna od grešaka koju mnogi prave. Takođe, voda je bolja opcija od soka jer je lakše utažiti žeđ. Velika je greška piti hladnu vodu ili sokove pune leda po toplom vremenu jer je tada tečnosti potrebno više vremena da se proširi kroz telo i hidrira.
Ipak, još jedno piće je idealno za ove vruće dane. Naime, dobro je piti blago topli čaj, ali kada je napolju vlažno, a ne suvo.
Čaj će podstaći znojenje, što će rashladiti telo. Ali to dovodi do gubitka tečnosti iz tela. Zato svaki dan treba piti puno vode, tako će vaše telo biti spremno za vrućinu i lakše će je podneti.
Vodu treba piti i ujutru, ali na prazan stomak, to je idealno. Na ovaj način telo će odmah ujutru dobiti tečnost i osloboditi se toksina.
Koža će biti meka i hidratizovana, pa će se bore sporije razvijati.
Autor: A.A.