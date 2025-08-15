Trebaju vam samo tikvice i jaja – recept za starinsku seljačku pitu čiji se ukus dugo pamti! (VIDEO)

Bolju stvar niste probali.

Tkivice i jaja su sve što vam treba – ovo je recept za starinsku seljačku pitu čiji se ukus dugo pamti!

Tražite li brz i zasitan obrok, bez mnogo muke u kuhinji? Imamo pravo rešenje – jednostavno jelo iz tiganja, koje spaja ukuse sela i udobnosti doma.

U glavnoj ulozi je ovde tikvica – letnje povrće koje u ovoj verziji postaje temelj neodoljive pite, meke i sočne. Kada joj dodate jaja, sir i šunku, dobijate raskošnu punjenu pitu koja može biti doručak, lagani ručak ili večera, prenosi espreso.co.rs.

Priprema traje svega nekoliko minuta, a rezultat je tanjir pun ukusa i topline. Jelo koje je nekada krasilo seoske trpeze, danas se vraća na velika vrata – jednostavno, hranljivo i bez suvišnih sastojaka.

Sastojci:

1 velika tikvica

2 velika jajeta

1 kašika brašna

listovi šunke

mladi luk

kriške sira po ukusu

so po ukusu

suvi začin po ukusu

mlevena paprika po ukusu

ulje po potrebi

Priprema

Odsecite krajeve tikvice i izrendajte je na krupno, pa posolite i dobro promešajte i ostavite da odstoji oko pet minuta, pa procedite da tikvica pusti višak vode.

Umutite posoljena jaja s malo mlevene paprike i suvog začina, pa dodajte kašiku brašna i razmutite. Time prelijte rendanu tikvicu i promešajte.

Podmažite tiganj uljem, pa kad se dobro zagreje kašikom sipajte polovinu pripremljene smese i ravnomerno rasporedite po dnu. Pecite na srednjoj temperaturi.

Dok se krčka, preko poređajte listiće šunke, u količini koju želite, kao i sitno seckan mladi luk i sir sečen na kriške, pa preko svega nanesite drugu polovinu pripremljene smese od tikvice i jaja.

Kad se donji deo zapeče, okrenite pažljivo i pecite odozdo dok ne porumeni.

Autor: A.A.