Smanjuje apetit, topi masne naslage i ubrzava metabolizam: Dijeta sa palentom daje rezultate već za 4 dana

Dijeta sa palentom smanjuje apetit i prži masne naslage, a njena pravla su jednostavna.

Palenta se obično pravi od žutog kukuruznog brašna, ali nećete pogrešiti ni ako upotrebite belo brašno. Jedna šolja žutog kukuruznog brašna sadrži oko 8,5 g vlakana, što je čak 34% od preporučenog dnevnog unosa za žene i 22% za muškarce.

Sadrži veoma malo kalorija (100 grama kuvanog kukuruznog brašna ima samo 70 kalorija), a tajna ove dijete je u tome što je palenta veoma bogata vlaknima, koja upijaju vodu, nabubre i stvaraju dugotrajan osećaj sitosti i sprečavaju prejedanje.

Palenta dijeta traje četiri dana, a možete je ponavljati svake nedelje tako što ćete četiri dana primenjivati ovaj režim ishrane, a ostala tri dana se hraniti uobičajeno, piše Najžena.

Ponedeljak

Doručak: 100 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 100 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Utorak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 100 g palente, šolja kefira

Sreda

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 200 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefira

Četvrtak

Doručak: 200 g palente, šolja niskomasnog jogurta i jedan krastavac

Ručak: 300 g palente, 50 g mladog sira i jedan paradajz

Večera: 200 g palente, šolja kefir.

