Starinska manastirska pita bez kapi ulja - toliko dobra da će je voleti i oni koji ne poste!

U toku posta osim kuvanih jela možete da napravite i posnu manastirsku pitu. Nema šanse da se ukućanima neće svideti. Preukusna je i tražiće se zalogaj više.

Posna manastirska pita je jelo koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim! Njen ukus prosto osvaja na prvi zalogaj, a toliko je lepa da sigurno nećete pojesti samo jedno parče. A iskusne domaćice je uvek prave kada žele da oduševe ukućane ili goste.

Testo za pitu:

600 g brašna

15-20 gr kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

350 ml vode

Sastojci za fil:

300 g sočiva

200 g praziluka

1 glavica crnog luka

400 g šampinjona

so

biber

začinska crvena paprika

Način pripreme:

U posudu stavite litar i po vode, a potom dodajte 300 g opranog i očišćenog sočiva i kašičicu soli, te ostaviti da se skuva.

Propržite praziluk i jednu glavicu crnog luka u tiganju sa malo vode, a zatim dodajte iseckane pečurke. Nakon što ispari sav višak vode, dodajte proceđeno, i u hladnoj vodi oprano, skuvano skočivo. Vrstu i količinu začina dodajte po svom ukusu – so, biber, začinska crvena paprika i sl. Nakon što se sve lepo ukrčka, ostaviti da se dobijena smesa prohladi, a za to vreme pripremite testo.

Sipajte u činiju brašno i napravite u sredini udubljenje, te u njega dodajte kvasac i malo vode i jednu kašičicu šećera. Razbijte rukom kvasac i dodajte kašičicu soli. Zatim sipajte oko 300 ml vode i umesite testo na pobrašnjenoj površini. Zamešeno testo podelite na 10 do 12 manjih loptica.

Loptice lepo oblikujte, pospite malo brašnom i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta. Nakon toga od svake jufke se pravi kora koja se cela filuje. A kako se slaže ova prelepa manastirska pita, koja se peče oko 35 minuta na 200 °C.

Autor: A.A.