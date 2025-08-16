'Luda torta' bez brašna i jaja gotova za tren: Kremasta letnja poslastica koja se ne peče

Kremasta torta bez pečenja kojom ćete osvojiti goste ne sadrži ni kap mleka ni komadić jaja. Fina podloga od keksa i lešnika, dva raskošna čokoladna krema i red hrskavih keksića čine je neodoljivom poslasticom koja se sprema za čas.
Uživajte u bogatoj, kremastoj torti koja će osvojiti vaše nepce.
Sastojci:
Donji sloj:
250 g mlevenog keksa
100 g mlevenih pečenih lešnika
100 g otopljenog margarina
100 g šećera u prahu
200 ml soka od pomorandže, sojinog ili bademovog mleka, koka – kole ili čaja
Krem I i II:
1l sojinog mleka
160 g pudinga sa ukusom vanile
6 kašika šećera
200 ml vode
150 g margarina
100 g šećera u prahu
55 g ili jedna kesica šlaga
50-60 ml mineralne ili obične hladne vode
200 g bele čokolade
100 g crne čokolade
150 g keksa u komadu
Dekoracija po izboru
Priprema krema
U šerpu ulijte sojino mleko i zagrejte do vrenja. U međuvremenu, u posudi umutite puding, šećer i vodu. Kad mleko zakuva, sipajte smesu za puding i mešajte dok se ne zgusne. Pomerite s vatre, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se ohladi.
U drugoj posudi miksajte omekšali margarin i šećer u prahu, pa postepeno dodajte ohlađeni puding. Posebno umutite šlag s vodom, a zatim ga umešajte u krem. Krem podelite na dva dela i u jedan umešajte otopljenu belu, a u drugi crnu čokoladu.
Slaganje torte i hlađenje
U kalup (Ø 26 cm) utisnite pripremljenu smesu od keksa, lešnika i soka. Poravnajte i stavite u frižider na 10–15 minuta.
Prvi sloj kreme rasporedite ravnomerno po podlozi. Na krem slažite red celih keksića (bez prethodnog umakanja).
Preko keksa nanesite drugi krem i po želji ukrasite dodatnim lešnicima, komadićima čokolade ili voćem. Ostavite tortu najmanje dva sata u frižideru da se dobro stegne.
Autor: A.A.