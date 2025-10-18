Recept za juneći gulaš kao nekad kod bake: Miris koji puni kuću toplinom

Postoje jela koja ne traže mnogo reči – samo miris koji se polako širi kućom, zvuk mešanja drvenom kašikom i osećaj da vreme staje.
Juneći gulaš je upravo takvo jelo.
Bez obzira da li ga pravite u nedelju, u velikom loncu koji krčka satima, ili u manjoj porciji za dvoje, njegova aroma ima moć da okupi porodicu, probudi sećanja i unese mir u dom.
Sastojci za savršeni domaći gulaš:
Za četiri do pet porcija biće vam potrebno:
-600 g junećeg mesa (najbolje od plećke ili lopatice)
-2 veće glavice crnog luka
-2 čena belog luka
-1 šargarepa
-1 manji koren celera (ili par kolutova)
-2 kašike masti ili ulja
-1 kašika brašna
-1 kašičica slatke mlevene paprike
-1/2 kašičice dimljene paprike (opciono, za dublji ukus)
-1 lovorov list
-so, biber po ukusu
-150 ml paradajz soka ili 1 kašika koncentrata
-oko 700 ml vode ili supe
-kašika seckanog peršuna za kraj
Priprema:
U duboku šerpu stavite mast ili ulje i pustite da se lagano zagreje.
Na tihoj vatri izdinstajte sitno seckan luk dok ne postane staklast i lagano karamelizovan – to je ključ celog ukusa.
Dodajte beli luk, šargarepu i celer i mešajte još nekoliko minuta dok povrće ne pusti miris.
Kada sve omekša, pospite brašnom i promešajte da se napravi gusta, zlatna osnova.
Zatim dodajte mlevenu papriku – i odmah prelijte sa malo vode kako ne bi zagorela.
Dodajte meso isečeno na kockice srednje veličine.
Mešajte nekoliko minuta da se blago zapeče sa svih strana i obloži začinima.
Ulijte paradajz sok, dodajte lovorov list, so i biber, pa nalijte toplu vodu ili supu toliko da prekrije meso.
Sada dolazi najvažniji deo – strpljenje.
Poklopite i kuvajte na laganoj vatri najmanje 90 minuta, a po mogućstvu i duže, dok meso ne postane meko kao puter.
Povremeno promešajte i po potrebi dolivajte tečnost.
Uklonite lovorov list, pospite seckanim peršunom i ostavite poklopljeno desetak minuta da „odmori“ pre serviranja.
Kako ga poslužiti
Najlepše se slaže uz domaće krofne, pire krompir, kuvanu testeninu ili palentu.
Ako želite rustičniji pristup, poslužite ga u zemljanoj posudi uz krišku hleba i kiseli krastavac.
Miris koji se širi kućom biće dovoljan da svi dođu do stola i pre nego što ih pozovete.
Mali trik za puniji ukus
Ako volite jela koja imaju onu duboku, gotovo „dimljenu“ notu, dodajte prstohvat kakao praha ili pola kašičice tamnog piva u gulaš – to će produbiti aromu i dati mu iznenađujuću mekoću.
Autor: Iva Besarabić