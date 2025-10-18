Krajnje je vreme da obradujete goste savršenim paprikama u pavlaci: Ovaj recept može da isprati i početnik

Postoje jela koja ne traže mnogo vremena ni sastojaka, a vraćaju nas u kuhinje naših baka, tamo gde je sve mirisalo na domaće i toplo. Paprike u pavlaci su upravo takvo jelo – jednostavno, nežno i kremasto, savršeno kao prilog uz meso, ali i kao lagan ručak uz parče hleba i svežu salatu.

Upravo ta kombinacija blage slatkoće paprika i bogatog ukusa pavlake čini ovaj recept omiljenim u mnogim domaćinstvima. Idealno je jelo za kasno leto i jesen, kada su paprike najlepše i najsočnije. Spremite se da ispratite ovaj jednostavan recept za čarobno jelo.

Sastojci za paprike u pavlaci:

-6–8 mesnatih paprika (crvene, žute ili zelene)

-2 kašike ulja ili maslaca

-2 čena belog luka (sitno seckana)

-250 ml kisele pavlake

-So i biber po ukusu

-Prstohvat suvog biljnog začina (po želji)

Svež peršun za dekoraciju

Priprema paprika u pavlaci:

Paprike operite, očistite od semenki i isecite na trake. U tiganju zagrejte ulje ili maslac i dodajte beli luk, pa kratko propržite da zamiriše.

Dodajte paprike i dinstajte ih 10–15 minuta, dok ne omekšaju. Posolite, pobiberite i dodajte pavlaku. Promešajte i kuvajte još 5 minuta na laganoj vatri, dok se sve lepo ne sjedini.

Po želji pospite seckanim peršunom i poslužite toplo.

Ako želite bogatiji ukus, dodajte malo rendanog sira ili parmezan pred kraj kuvanja. Jelo je odlično i sutradan, kada se svi ukusi još lepše povežu.

Prijatno!

Autor: Iva Besarabić