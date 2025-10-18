Krajnje je vreme da obradujete goste savršenim paprikama u pavlaci: Ovaj recept može da isprati i početnik

Postoje jela koja ne traže mnogo vremena ni sastojaka, a vraćaju nas u kuhinje naših baka, tamo gde je sve mirisalo na domaće i toplo. Paprike u pavlaci su upravo takvo jelo – jednostavno, nežno i kremasto, savršeno kao prilog uz meso, ali i kao lagan ručak uz parče hleba i svežu salatu.
Upravo ta kombinacija blage slatkoće paprika i bogatog ukusa pavlake čini ovaj recept omiljenim u mnogim domaćinstvima. Idealno je jelo za kasno leto i jesen, kada su paprike najlepše i najsočnije. Spremite se da ispratite ovaj jednostavan recept za čarobno jelo.
Sastojci za paprike u pavlaci:
-6–8 mesnatih paprika (crvene, žute ili zelene)
-2 kašike ulja ili maslaca
-2 čena belog luka (sitno seckana)
-250 ml kisele pavlake
-So i biber po ukusu
-Prstohvat suvog biljnog začina (po želji)
Svež peršun za dekoraciju
Priprema paprika u pavlaci:
Paprike operite, očistite od semenki i isecite na trake. U tiganju zagrejte ulje ili maslac i dodajte beli luk, pa kratko propržite da zamiriše.
Dodajte paprike i dinstajte ih 10–15 minuta, dok ne omekšaju. Posolite, pobiberite i dodajte pavlaku. Promešajte i kuvajte još 5 minuta na laganoj vatri, dok se sve lepo ne sjedini.
Po želji pospite seckanim peršunom i poslužite toplo.
Ako želite bogatiji ukus, dodajte malo rendanog sira ili parmezan pred kraj kuvanja. Jelo je odlično i sutradan, kada se svi ukusi još lepše povežu.
Prijatno!
Autor: Iva Besarabić