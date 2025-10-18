Krem supa, pita, hleb i deserti: 5 ideja kako da spremite bundevu ove jeseni

Jesen bez mirisabundeve nije prava jesen. Taj miris topline, pećnice i cimeta, taj zvuk noža koji prelazi preko meke, narandžaste kore... U svakom domu postoji bar jedno sećanje koje počinje bundevom.

A sada, kad su pijace prepune ovog jesenjeg blaga, pravo je vreme da je iskoristite u svim oblicima – slano, slatko, zdravo, mirisno.

Ovo su najlepše i najjednostavnije ideje kako da bundevu pretvorite u pet različitih jela – svako od njih na svoj način toplo, utešno i savršeno za jesenje dane.

1. Krem supa od bundeve – zlatna kašika jeseni

Ako postoji jelo koje greje dušu, to je ovo.

Lagano, kremasto, mirisno i jednostavno. Sve što vam treba su kockice bundeve, malo crnog luka, maslinovo ulje i povrtni bujon. Kad se sve skuva i izmiksa, dodajte prstohvat muškatnog oraščića, kašiku pavlake ili kokosovog mleka – i imate savršen balans slatkog i slanog.

Za jači ukus možete dodati i malo đumbira, a ako volite kontraste, na vrh pospite nekoliko pečenih semenki bundeve. Ova supa nije samo obrok, već mali ritual koji vraća mir posle napornog dana.

2. Pečena bundeva sa medom i cimetom – jednostavno, a neodoljivo

Miris pečene bundeve u rerni je najlepši miris jeseni.

Isečene kriške bundeve poređajte na pleh, premažite medom, pospite cimetom i vanilom, i pecite dok se ne karamelizuje po ivicama. Ova kombinacija slatkoće i topline stvara ukus koji podseća na detinjstvo i hladne večeri uz šporet.

Možete dodati i malo oraha ili badema za hrskavost, ili kap limunovog soka da izvuče sve mirise. Idealna je kao desert, užina ili topli dodatak uz čaj.

3. Slana pita od bundeve i sira – hrskava i kremasta

Ovo je jelo koje miriše na kuću.

Napravite fil od kuvane bundeve, rikote ili feta sira, dodajte jaje, malo pavlake i začine po ukusu. Sve to položite u tanko razvučeno lisnato ili domaće testo i pecite dok ne dobije zlatnu boju.

Rezultat je pita koja je spolja hrskava, a iznutra meka i kremasta. Savršena je za večeru, uz čašu jogurta ili kao topli doručak vikendom, kad se cela kuća probudi uz miris pečene kore i sira.

4. Hleb od bundeve – mirisni klasik za svako jutro

Ako volite hleb koji miriše na cimet, orahe i toplotu, ovo je pravi recept za vas.

Pire od kuvane bundeve dodajte u testo za hleb, zajedno sa kašičicom meda i prstohvatom cimeta. Biće mekan, aromatičan i duže će ostati svež.

Savršen je za doručak uz puter i džem, ali i kao baza za sendviče sa kozjim sirom i rukolom. Ovaj hleb ima sve što jesen treba da donese – mir, jednostavnost i toplinu doma.

5. Desert od bundeve i cimeta – lagan, kremast i prelep

čizkejk od bundeve

Ako volite tiramisu ili mus, ovo je njegova jesenja verzija.

Pomešajte pire od pečene bundeve sa grčkim jogurtom, cimetom i malo meda. Dodajte rendanu koricu pomorandže i složite sve u čaše, sa mrvicama keksa ili zobenih pahuljica. Ohladite pre serviranja i pospite kakaom ili orašastim plodovima.

Rezultat je desert koji izgleda luksuzno, a pravi se za 10 minuta. Lagan, zdrav, topao i ukusan – baš kao jesen kakvu volimo.

I - ne bacajte semenke

Oprane, osušene i pečene na niskoj temperaturi, semenke bundeve postaju savršena zdrava grickalica.

Pune su cinka i gvožđa, jačaju imunitet i savršeno se slažu sa kafom ili čajem.

Autor: Iva Besarabić