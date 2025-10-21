Najjednostavniji recept za večeru na svetu: Bez prženja, bez muke, a ukus je kao iz najboljeg restorana

Bolje nego bilo koja pica ili pita a pravi se brže.
Ako vam je dosadilo da pravite sendviče za večeru i tražite nešto brzo, jednostavno i neverovatno ukusno, ovaj recept je savršeno rešenje za vas.
Ne treba vam puno vremena ni posebne veštine, a rezultat je slana poslastica koja će oduševiti sve za stolom.
Sastojci:
Hleb – 1 komad
Fil:
– jaja – 6 komada
– paradajz – 2 komada
– mladi luk – 30 g
– peršun – 20 g
– pavlaka – 200 g
– so – 5 g
– crni biber – 3 g
– origano – 3 g
– šunka – 80 g
– tvrdi sir – 100 g
– salama – 200 g
Veličina kalupa – 30 x 20 cm
Priprema:
Hleb naseći na kriške i složiti u pleh, a zatim iseckati paradajz, mladi luk, peršun i pomešati sa razmućenim jajima, dodati so, biber i pavlaku pa sve lepo promešati i preliti preko hleba. Zatim preko toga poređati šunku, kačkavalj i salamu i peći u rerni na 180 stepeni, 30 minuta.
Autor: A.A.