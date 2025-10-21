Ovakvu proju još niste probali, a lepša i sočnija ne postoji: Jedan sastojak joj daje poseban šmek

Brza priprema, bogat ukus - recept koji će vam zameniti klasičnu proju
Ovakvu proju još niste pravili – sočna i izdašna, sa blagim šmekom vina i oraha. Idealna je za doručak ili užinu, a priprema traje oko 45 minuta.
Kora je lagano hrskava, sredina bogata, a tajni sastojak – vino – daje posebnu aromu i sočnost.
Zašto je ova proja posebna
Proja je jedno od omiljenih peciva, a ova verzija sa mlevenim orasima i vinom je posebno sočna i izdašna, sa prepoznatljivim ukusom koji razlikuje od klasičnih varijanti.
Sastojci:
2 šolje belog brašna
2 šolje kukuruznog brašna
2 šolje mlevenih oraha
1 kesica praška za pecivo
1 šolja vina
2 šolje kisele vode
½ šolje ulja
Priprema:
U jednoj činiji pomešajte belo i kukuruzno brašno sa mlevenim orasima, pa dodajte prašak za pecivo.
Postepeno dodajte mineralnu vodu i vino, mešajući da se razbiju grudvice. Na kraju dodajte ulje i dobro promešajte.
Sipajte smesu u pleh obložen pek-papirom.
Pecite u rerni na 180°C oko 45 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu.
Praktični saveti:
Kora treba da bude lagano hrskava, a sredina sočna – folijom pokrijte pleh poslednjih 10 minuta ako želite mekšu strukturu.
Poslužite sa jogurtom, medom ili sirom – dodatno ističe ukus vina i oraha.
Čuva se do 2 dana, ukus i struktura ostaju stabilni i nakon hlađenja.
Probajte ovu verziju proje i iskoristite tajni sastojak za savršenu sočnost i ukus – jednostavno, brzo i ukusno.
