Brzi kolač iz snova: Jogurt, čokolada i kokos - gotov za tren oka, ne treba vam čak ni mikser

Izvor: Krstarica, Foto: Unsplash.com ||

Ako ste ljubitelj kokosa, ovaj kolač sa jogurtom, kokosom i kakaom će vas oduševiti.

Za pripremu vam je potrebno samo nekoliko minuta – bez upotrebe miksera! Jednostavno pomešajte sastojke, istopite čokoladu za glazuru, prelijte i sačekajte da se kolač ispeče.

Najduži deo pripreme je zapravo čekanje da se kolač ispeče.

Sastojci:

– 1 čaša jogurta

– 1 čaša mleka

– 1 čaša ulja

– 1 čaša kokosovog brašna

– 1 vanilin šećer

– 2 čaše šećera

– 2 čaše brašna

– pola praška za pecivo

– 2 kašike kakaoa

Glazura:

– 100 g čokolade

– 3 kašike ulja

Priprema:

Pomešati sve sastojke (osim kakaoa), pa u pola smese dodati kakao prah.

Tamnu smesu izliti u nauljen i pobrašnjen pleh, pa preko izliti ostatak smese. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni, otprilike pola sata (proveriti čačkalicom).

Napraviti glazuru od čokolade i ulja, pa izliti preko pečenog kolača.

Autor: A.A.

