Njima se kiseli kupus nikada ne kvari jer znaju sjajan trik sa običnom kesom!

Saznajte provereni trik sa običnom kesom koji sprečava kvarenje kiselog kupusa i čuva njegov ukus i kvalitet tokom cele zime.

Počelo je polako kiseljenje kupusa, nakon spremanja ajvara, sada je na red došao i on. Ipak, mnogima se i nakon višegodišnjeg iskustva dogodi da im ukiseljen kupus brzo propadne.

Zato vam donosimo nekoliko trikova koji će to sigurno sprečiti, kao i osnovna pravila zbog kojih će najlepša turšija uspeti i početnicima!

Zašto se kiseli kupus kvari?

Kiseli kupus je nezaobilazan deo zimnice u mnogim domaćinstvima. Ipak, često se dešava da se na površini pojavi buđ ili neprijatan miris, što može da pokvari ceo trud.

Najčešći razlozi su:

nedovoljno pritisnut kupus,

previše ili premalo salamure,

neadekvatna temperatura prostorije.

Trik sa običnom kesom

Iskusne domaćice otkrile su jednostavan trik: plastična kesa napunjena vodom. Evo kako funkcioniše:

Nakon što poređate glavice kupusa u bure i prelijete ih salamurama, na vrh stavite čistu plastičnu kesu.

Kesu napunite vodom i dobro je zavežite.

Položite je preko kupusa tako da potpuno zatvori površinu.

Na ovaj način, kesa deluje kao poklopac – sprečava ulazak vazduha, drži kupus potopljen i onemogućava stvaranje buđi.

Prednosti ove metode

Prirodna zaštita - nema potrebe za hemijskim dodacima.

Jednostavno i praktično - potrebna vam je samo obična kesa.

Dugotrajnost - kupus ostaje svež i ukusan mesecima.

Sigurnost - nema neprijatnih mirisa ni kvarenja.

Dodatni saveti za savršen kiseli kupus

Koristite čistu, prokuvanu vodu i krupnu so za salamuru.

Čuvajte bure u prostoriji sa stabilnom temperaturom, najbolje između 5 i 10 °C.

Povremeno proveravajte nivo salamure i po potrebi dolijte

Ako želite da vaš kiseli kupus ostane ukusan, hrskav i bez buđi tokom cele zime, trik sa običnom kesom je najjednostavnije i najefikasnije rešenje. Ova metoda se prenosi generacijama i pokazala se kao pouzdana u mnogim domaćinstvima.

Autor: A.A.