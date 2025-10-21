AKTUELNO

Makarone sa Hilandara – Jednostavnost ukusa i duhovni mir u tanjiru

Foto: Tanjug AP/Milk Street

Jedno od jela koje se često nađe na trpezi monaha u Hilandaru su makarone sa sosom od paradajza i maslinovog ulja – jednostavno, ali neobično ukusno jelo koje spaja skromnost i harmoniju.

Na Svetoj Gori, u tišini maslina i mirisu tamjana, vreme kao da sporije teče. Tamo gde su dani obojeni molitvom i radom, hrana se ne doživljava kao luksuz, već kao zahvalnost - dar prirode i Božje dobrote.

Manastirska kuhinja – povratak iskonskom ukusu

U manastirskoj kuhinji nema brzine, nema viška, nema suvišnih začina. Sve ima meru, ritam i smisao. Testenina se kuva u velikom loncu posoljene vode, dok se u tavi polako prži crni luk na maslinovom ulju, uz neizostavan beli luk koji daje toplinu i miris.

Kada luk postane staklast, dodaje se svež paradajz - oguljen, sitno seckan, i uz kap-dve maslinovog ulja pretvara se u sos pun ukusa i boje. Dodaju se samo so, biber i prstohvat origana – ništa više.

Recept za "Hilandarske makarone"

Sastojci:

400 g makarona (ili druge testenine po izboru),

3 kašike maslinovog ulja,

1 glavica crnog luka,

2 čena belog luka,

3-4 zrela paradajza ili 1 konzerva pelata,

Prstohvat origana,

So i biber po ukusu,

Svež peršun ili bosiljak;

Priprema:

Testeninu skuvati u dosta vode sa malo soli, dok ne omekša, ali da zadrži oblik. Na maslinovom ulju propržiti sitno seckan crni luk, pa dodati beli luk.

Kada zamiriše, dodati paradajz i pustiti da se lagano kuva dok ne postane gust sos.Dodati origano, so i biber, pa na kraju umešati skuvane makarone.

Sve zajedno ostaviti minut-dva na vatri da se ukusi prožmu.Posuti svežim peršunom i servirati uz krišku hleba.

Ukus koji smiruje dušu

Iako jednostavan, ovaj obrok u sebi nosi duh zajedništva i molitve. Monasi veruju da se kroz skromnu, ali pažljivo pripremljenu hranu može osetiti Božja blizina. Ove makarone nisu samo obrok - to je povratak miru, tišini i zahvalnosti.

