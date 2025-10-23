Punjeni zapečeni krompir – kremasto savršenstvo u hrskavoj ljusci

Nećete verovati šta se dešava kad krompir upozna sir i slaninu! Ovaj punjeni zapečeni krompir je sve što vam treba kad želite obrok koji greje dušu, a ne traži sate u kuhinji.
Ako ste ikada poželeli jelo koje miriše na domaću kuhinju, a izgleda kao iz restorana – ovo je to! Hrskava spoljašnjost, penasta unutrašnjost, topljeni sir, slanina koja pucketa i dašak aleve paprike… sve u jednom krompiru.
Vreme pripreme: oko 1h 40min
Sastojci:
6 velikih belih krompira
6 kašika omekšanog putera
1/2 šolje pavlake ili jogurta
5 kriški slanine (ispržene i usitnjene)
2 šolje rendanog trapista
So, biber po ukusu
1/2 kašičice aleve paprike
2 mlada luka, tanko sečena (za dekoraciju)
Priprema:
Zagrejte rernu na 190°C. Krompire izbockajte viljuškom, premažite puterom i pecite 50 min.
Prohlađene krompire presecite po dužini, izdubite i sačuvajte unutrašnjost.
Izgnječite krompir sa puterom, dodajte pavlaku, slaninu, sir, so i biber. Dobro izmešajte.
Napunite polovine krompira, pospite paprikom i pecite još 20–25 min dok ne porumene.
Dekorišite mladim lukom i poslužite uz jogurt, salatu ili meso.
Saveti za ekstra užitak:
Dodajte malo dimljenog sira za puniji ukus
Umesto trapista, probajte gaudu ili cheddar
Za vegetarijansku verziju – izostavite slaninu i dodajte pečurke
Autor: Dalibor Stankov