Punjeni zapečeni krompir – kremasto savršenstvo u hrskavoj ljusci

Nećete verovati šta se dešava kad krompir upozna sir i slaninu! Ovaj punjeni zapečeni krompir je sve što vam treba kad želite obrok koji greje dušu, a ne traži sate u kuhinji.

Ako ste ikada poželeli jelo koje miriše na domaću kuhinju, a izgleda kao iz restorana – ovo je to! Hrskava spoljašnjost, penasta unutrašnjost, topljeni sir, slanina koja pucketa i dašak aleve paprike… sve u jednom krompiru.

Vreme pripreme: oko 1h 40min

Sastojci:

6 velikih belih krompira

6 kašika omekšanog putera

1/2 šolje pavlake ili jogurta

5 kriški slanine (ispržene i usitnjene)

2 šolje rendanog trapista

So, biber po ukusu

1/2 kašičice aleve paprike

2 mlada luka, tanko sečena (za dekoraciju)

Priprema:

Zagrejte rernu na 190°C. Krompire izbockajte viljuškom, premažite puterom i pecite 50 min.

Prohlađene krompire presecite po dužini, izdubite i sačuvajte unutrašnjost.

Izgnječite krompir sa puterom, dodajte pavlaku, slaninu, sir, so i biber. Dobro izmešajte.

Napunite polovine krompira, pospite paprikom i pecite još 20–25 min dok ne porumene.

Dekorišite mladim lukom i poslužite uz jogurt, salatu ili meso.

Saveti za ekstra užitak:

Dodajte malo dimljenog sira za puniji ukus

Umesto trapista, probajte gaudu ili cheddar

Za vegetarijansku verziju – izostavite slaninu i dodajte pečurke

Autor: Dalibor Stankov