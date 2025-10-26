Nije svejedno: Bitno je kada solite jelo, pravi trenutak može potpuno da promeni ukus

So je jedan od najvažnijih začina u svakoj kuhinji, ali često je greška kada i kako je dodajemo. Prerano ili prekasno dodavanje so može da promeni teksturu jela, utiče na zadržavanje vlage u mesu i povrću, a može čak i da prekriva suptilne ukuse drugih sastojaka.

Njena uloga nije samo da pojača ukus – so reguliše kako se hrana kuva, zadržava boju povrća i pomaže u razvijanju aroma. Ako naučite pravilno koristiti so, vaša jela će biti savršeno začinjena, harmonična i ukusna svaki put.

So u mesu i ribi – tajna sočnosti je u sitnim koracima

Kada pripremate meso, važno je dodavati so u pravo vreme. Ako posolite meso previše rano, može izgubiti vlagu i postati suvo. S druge strane, lagano posipanje so 30–60 minuta pre kuvanja pomaže mesu da zadrži sokove i postane mekše.

Ribe je najbolje posoliti neposredno pre termičke obrade kako bi sačuvale svoju prirodnu teksturu i nežnost. Pravilna upotreba so u mesu i ribi je ključ da jelo bude sočno i aromatično.

Povrće i testenina – dodavanje soli dok kuvate ili pred kraj?

Kod povrća je najbolje dodavati so tokom kuvanja, jer pomaže da se očuva boja, hrskavost i prirodan ukus. Ako čekate sa soljenjem do kraja, povrće može izgubiti živost i postati bljutavo.

Kod testenina je trik u dodavanju so u vodu pre nego što ih stavite da se kuvaju – tako testenina upija so iznutra i ima bogatiji, puniji ukus. Pravilno doziranje so kod povrća i testenina čini razliku između prosečnog i odličnog jela.

Supe i sosevi su priča za sebe

Kod supe, čorbi i sosova preporuka je da se so dodaje u nekoliko navrata. Početna doza pomaže da se razvije baza ukusa, dok fina korekcija pred kraj kuvanja omogućava da se balansira intenzitet i aroma jela.

Ako dodate svu so odjednom, postoji rizik da presolite i pokvarite savršenu harmoniju ukusa.Ovo su slojevita jela koja zahtevaju drugačiji pristup.

Autor: Jovana Nerić