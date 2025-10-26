Ovo je najbolji recept za SLAVSKI KOLAČ: Uspeva i početnicima

Slavski kolač je srce svake slave – simbol mira, zdravlja i zajedništva u porodici. Uz Svetu Petku, zaštitnicu doma i porodice, svaka domaćica može napraviti ovaj kolač i prvi put, a da uspe savršeno.

Pripremajući ga s ljubavlju i poštovanjem tradicije, dom će biti ispunjen toplinom i blagom atmosferom slavske večeri.

Sastojci za slavski kolač



Za testo:

1 kg brašna (najbolje meko T-400)

1 kocka svežeg kvasca (40 g)

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

2 jaja

100 ml ulja ili 100 g putera

250 ml mleka

100 ml vode

1 kašika rakije (po želji, za elastično testo)

Za ukrašavanje:

Deo testa za pletenice i krst

Malo ulja ili putera za premazivanje

1 jaje za premaz

Priprema

U mlakom mleku rastopite kvasac sa šećerom i kašikom brašna. Ostavite da zapeni – ovo je prvi znak da je kvasac aktivan.

U većoj posudi pomešajte brašno, so, jaja, ulje i nadošli kvasac. Postepeno dodajte mlaku vodu i zamesite glatko, meko testo. Pokrijte posudu i ostavite testo da naraste oko sat vremena.

Kada testo naraste, oblikujte glavni deo kolača i stavite ga u podmazan kalup. Od manjeg dela testa napravite ukrase – pletenice, krst, klasove ili golubice – i pažljivo ih rasporedite preko kolača.

Premažite kolač umućenim jajetom i ostavite ga da još malo naraste.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–50 minuta, dok kolač ne porumeni i dobije zlatnu koricu.

Kada se kolač ohladi, premažite ga malo uljem ili rastopljenim puterom kako bi dobio lep sjaj.

Prijatno i srećna slava!

Autor: Marija Radić