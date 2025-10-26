Ovo je najbolji recept za SLAVSKI KOLAČ: Uspeva i početnicima

Slavski kolač je srce svake slave – simbol mira, zdravlja i zajedništva u porodici. Uz Svetu Petku, zaštitnicu doma i porodice, svaka domaćica može napraviti ovaj kolač i prvi put, a da uspe savršeno.
Pripremajući ga s ljubavlju i poštovanjem tradicije, dom će biti ispunjen toplinom i blagom atmosferom slavske večeri.
Sastojci za slavski kolač
Za testo:
1 kg brašna (najbolje meko T-400)
1 kocka svežeg kvasca (40 g)
1 kašičica šećera
1 kašičica soli
2 jaja
100 ml ulja ili 100 g putera
250 ml mleka
100 ml vode
1 kašika rakije (po želji, za elastično testo)
Za ukrašavanje:
Deo testa za pletenice i krst
Malo ulja ili putera za premazivanje
1 jaje za premaz
Priprema
U mlakom mleku rastopite kvasac sa šećerom i kašikom brašna. Ostavite da zapeni – ovo je prvi znak da je kvasac aktivan.
U većoj posudi pomešajte brašno, so, jaja, ulje i nadošli kvasac. Postepeno dodajte mlaku vodu i zamesite glatko, meko testo. Pokrijte posudu i ostavite testo da naraste oko sat vremena.
Kada testo naraste, oblikujte glavni deo kolača i stavite ga u podmazan kalup. Od manjeg dela testa napravite ukrase – pletenice, krst, klasove ili golubice – i pažljivo ih rasporedite preko kolača.
Premažite kolač umućenim jajetom i ostavite ga da još malo naraste.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–50 minuta, dok kolač ne porumeni i dobije zlatnu koricu.
Kada se kolač ohladi, premažite ga malo uljem ili rastopljenim puterom kako bi dobio lep sjaj.
Prijatno i srećna slava!
Autor: Marija Radić